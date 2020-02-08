Максим Фадеев впервые исполнил песню «Googoosha» на русском языке
Известный российский продюсер Максим Фадеев в 2011 году впервые записал песню под названием «Googoosha», которая впоследствии стала очень популярной. Недавно музыкант удивил поклонников, впервые исполнив эту композицию на русском языке и опубликовав запись на своей странице в социальной сети Instagram.
Как заявил сам Фадеев, многие его поклонники давно ждали выхода этого трека именно на русском языке, поэтому он решил их не разочаровывать. «Спасибо за вашу поддержку и любовь», - добавил музыкант. Как сообщает пресса, композиция «Googoosha» изначально была посвящена дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, которая выступала именно под таким псевдонимом.
Примечательно, что сам Фадеев всего несколько дней назад вернулся в Россию после отдыха на острове Бали. В отпуск продюсер отправился еще в конце 2019 года, заявив, что ему нужен отдых и перезагрузка, поскольку в последнее время стрессы и усталость на работе довели его до такого состояния, что он начал испытывать проблемы с сердцем.
Как заявил сам Фадеев, многие его поклонники давно ждали выхода этого трека именно на русском языке, поэтому он решил их не разочаровывать. «Спасибо за вашу поддержку и любовь», - добавил музыкант. Как сообщает пресса, композиция «Googoosha» изначально была посвящена дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, которая выступала именно под таким псевдонимом.
Примечательно, что сам Фадеев всего несколько дней назад вернулся в Россию после отдыха на острове Бали. В отпуск продюсер отправился еще в конце 2019 года, заявив, что ему нужен отдых и перезагрузка, поскольку в последнее время стрессы и усталость на работе довели его до такого состояния, что он начал испытывать проблемы с сердцем.