Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2020 год





Согласно представленной официально информации, поставки указанных ресурсов продолжатся на условиях 2019 года. Это объясняется существованием общего для обеих стран рынка, а также стремлением сторон избежать каких-либо противоречий. Поэтому продажи нефти из РФ в Белоруссию продолжатся на коммерческой основе, но по той же цене, что и на внутреннем рынке.Стоимость одной тысячи кубометров газа для Белоруссии в 2019 году составляла 127 долларов, такая же цена останется для января и февраля 2020 года. Далее, как заверил Дмитрий Козак, Кабинет Министров Российской Федерации намерен содействовать достижению взаимовыгодных договоренностей между потребителями и производителями государств. При этом резко изменить цену на нефть Россия не сможет из-за рыночного формирования стоимости на сырье и административного регулирования в сфере.Переговорный процесс прошел в позитивном русле, далее власти России и Белоруссии намерены продолжать консультирование по интеграции с привлечением правительств, министерств и ведомств. Стоит отметить, что встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи 7 февраля. В дополнение к деловым переговорам лидеры государств провели вместе завтрак, а также хоккейный матч.