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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2020 год

Представители России и Белоруссии пришли к единому мнению в договоренностях о поставках нефти и газа на 2020 год. Об этом сообщил замглавы АП РФ Дмитрий Козак.

Согласно представленной официально информации, поставки указанных ресурсов продолжатся на условиях 2019 года. Это объясняется существованием общего для обеих стран рынка, а также стремлением сторон избежать каких-либо противоречий. Поэтому продажи нефти из РФ в Белоруссию продолжатся на коммерческой основе, но по той же цене, что и на внутреннем рынке.

Стоимость одной тысячи кубометров газа для Белоруссии в 2019 году составляла 127 долларов, такая же цена останется для января и февраля 2020 года. Далее, как заверил Дмитрий Козак, Кабинет Министров Российской Федерации намерен содействовать достижению взаимовыгодных договоренностей между потребителями и производителями государств. При этом резко изменить цену на нефть Россия не сможет из-за рыночного формирования стоимости на сырье и административного регулирования в сфере.

Переговорный процесс прошел в позитивном русле, далее власти России и Белоруссии намерены продолжать консультирование по интеграции с привлечением правительств, министерств и ведомств. Стоит отметить, что встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи 7 февраля. В дополнение к деловым переговорам лидеры государств провели вместе завтрак, а также хоккейный матч.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:00

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