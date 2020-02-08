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Новый внедорожник Range Rover Sport проходит тестовые испытания

Компания Land Rover вскоре выпустит на международные рынки очередную новинку, обновленный Range Rover Sport. Сейчас машина проходит тестовые испытания, после чего можно ожидать ее в дилерских центрах.
Новый внедорожник Range Rover Sport проходит тестовые испытания

Фотошпионы заметили автомобиль на экспериментальном полигоне, где транспортное средство должно показать свои возможности в условиях низкой температуры суровой зимы. Это уже третье поколение SUV, в ближайшее время спортверсия будет представлена официально. Почти год назад автоконцерн уже презентовал электрифицированный вариант спортивной HST-версии Range Rover мощностью в 394 лошадиных сил. Как полагают эксперты автосферы, следующие экземпляры получат рестайлинг экстерьера при сохранившихся основных привычных формах кузова.

Судя по снимкам авто с тестов, даже под камуфляжным маскировочным чехлом можно рассмотреть некую схожесть грядущей новинки с моделью Velar от Range Rover. Каких-либо данных о технических характеристиках тестируемого кроссовера британский автопроизводитель пока не предоставляет. Вероятно, все особенности грядущей новинки появятся ближе к выведению транспортного средства на рынок. Официальной даты выпуска очередной генерации популярной машины пока нет, однако, по мнению ряда специалистов, в релиз она может поступить через год-полтора. Весной же может выйти только немного модернизированная модель нынешней генерации внедорожника.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:25

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