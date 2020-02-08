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Звезды «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся через пять месяцев после свадьбы

Семья экс-участников проекта «Дом-2» Наташи Игруновой и Паши Уломского распалась, не просуществовав и полугода. Известно, что ребята уже подали на развод и им назначили дату, когда их союз может быть расторгнут.

Звезды «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся через пять месяцев после свадьбы

Звезды реалити «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский официально зарегистрировали брак в сентябре прошлого года, а спустя пять месяцев ровно день в день они отнесли в ЗАГС заявление с просьбой их развести. Соответствующий пост появился в stories Наташи, где она написала коротко «конец» по-английски.

В уведомлении о принятии заявления у бывших влюбленных написано, что их разведут 11 марта ровно в 10 часов утра. Для того, чтобы это произошло будет вполне достаточно, чтобы на мероприятие пришел кто-то один из супругов.

Стоит отметить, что ранее Наташа Игрунова рассказывала о том, что в их паре очень много ссор. Так, Игрунова уехала жить в Ростов, а ее муж Уломский на тот момент оставался жить в Анапе.


Помимо этого, поклонники пары тут же вспомнили, что во время свадебной церемонии на палец Паши Уломского не налезло обручальное кольцо и они еще тогда говорили, что это плохой знак, видимо он подтвердился.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:59

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