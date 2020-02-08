Звезды «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся через пять месяцев после свадьбы





Звезды реалити «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский официально зарегистрировали брак в сентябре прошлого года, а спустя пять месяцев ровно день в день они отнесли в ЗАГС заявление с просьбой их развести. Соответствующий пост появился в stories Наташи, где она написала коротко «конец» по-английски.В уведомлении о принятии заявления у бывших влюбленных написано, что их разведут 11 марта ровно в 10 часов утра. Для того, чтобы это произошло будет вполне достаточно, чтобы на мероприятие пришел кто-то один из супругов.Стоит отметить, что ранее Наташа Игрунова рассказывала о том, что в их паре очень много ссор. Так, Игрунова уехала жить в Ростов, а ее муж Уломский на тот момент оставался жить в Анапе.Помимо этого, поклонники пары тут же вспомнили, что во время свадебной церемонии на палец Паши Уломского не налезло обручальное кольцо и они еще тогда говорили, что это плохой знак, видимо он подтвердился.