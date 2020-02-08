Принц Гарри 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти матери





Королевская пара впервые посетила публичное мероприятие после «мятежного» переезда в Ванкувер. Герцогиня Сассексая поприветствовала аудиторию на саммите и передала инициативу своему мужу. Британские СМИ распространили информацию, что за свое выступление американский банк JPMorgan заплатил младшему внуку королевы Великобритании 500 тысяч долларов, однако такое сообщение не имеет официального подтверждения.В своей речи герцог Сассекский рассказал о тяжелом психологическом состоянии, которое преследовало его на протяжении долгих лет после смерти принцессы Дианы. Он сообщил, что после трагической автокатастрофы справится с болью и детской травмой ему помогли психотерапевты. Принц Гарри пояснил:"он не допустит, чтобы его супруга и маленький сын пережили что-то подобное из-за скандала по поводу их «мятежного» переезда", -цитирует британское издание.Как известно, решение обосноваться в Канаде, было «вопросом жизни и смерти» для Меган Маркл. Однако несмотря на скандал, разразившийся вокруг выбора бывшей киноактрисы и модели, супруг полностью поддержал ее и намерен защищать свою семью.