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Принц Гарри 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти матери

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл посетили инвестиционный саммит в Майами. Сын принца Чарльза и принцессы Дианы рассказал о своем психологическом здоровье и признался, что 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти матери.
Принц Гарри 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти матери

Королевская пара впервые посетила публичное мероприятие после «мятежного» переезда в Ванкувер. Герцогиня Сассексая поприветствовала аудиторию на саммите и передала инициативу своему мужу. Британские СМИ распространили информацию, что за свое выступление американский банк JPMorgan заплатил младшему внуку королевы Великобритании 500 тысяч долларов, однако такое сообщение не имеет официального подтверждения.

В своей речи герцог Сассекский рассказал о тяжелом психологическом состоянии, которое преследовало его на протяжении долгих лет после смерти принцессы Дианы. Он сообщил, что после трагической автокатастрофы справится с болью и детской травмой ему помогли психотерапевты. Принц Гарри пояснил:"он не допустит, чтобы его супруга и маленький сын пережили что-то подобное из-за скандала по поводу их «мятежного» переезда", -цитирует британское издание.

Как известно, решение обосноваться в Канаде, было «вопросом жизни и смерти» для Меган Маркл. Однако несмотря на скандал, разразившийся вокруг выбора бывшей киноактрисы и модели, супруг полностью поддержал ее и намерен защищать свою семью.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:39

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