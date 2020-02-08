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«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу

Популярная телеведущая Ксения Собчак стала героиней передачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом Телеканале. О событии журналистка сообщила в личном аккаунте Instagram. Во время встречи Ксения Собчак и Иван Ургант сказали несколько колкостей в адрес друг друга.

«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу

О своем участии в авторской передаче Ивана Урганта теледива сообщила в личном блоге. Она подчеркнула, что достаточно давно настолько сильно не смеялась. По ее словам, больше всего ее развеселила беседа, где они обсудили лица друг друга.

Так, Ксения отметила, что у него лукавое лицо и с таким его выражением на телеканале «Спас» быть телеведущим нельзя. Ургант ей сказал в ответ, что это светская львица еще свое лицо не видела.

Стоит подчеркнуть, что совсем скоро Собчак и Ургант станут коллегами, так как будут трудиться на одном телевизионном канале. Видимо, Иван Ургант не стал упускать возможности увидеться с Собчак лично, так как уже смеялся над теми анонсами, которые появились к ее новой программе.


Известно, что в своем новом проекте Ксения Собчак будет работать в паре с Александром Гордоном. В телевизионном проекте «Док-Ток» будут показывать события, которые вызвали резонанс в обществе, чтобы телезрители могли их прочувствовать по-новому.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:23

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