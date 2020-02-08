«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу

О своем участии в авторской передаче Ивана Урганта теледива сообщила в личном блоге. Она подчеркнула, что достаточно давно настолько сильно не смеялась. По ее словам, больше всего ее развеселила беседа, где они обсудили лица друг друга.Так, Ксения отметила, что у него лукавое лицо и с таким его выражением на телеканале «Спас» быть телеведущим нельзя. Ургант ей сказал в ответ, что это светская львица еще свое лицо не видела.Стоит подчеркнуть, что совсем скоро Собчак и Ургант станут коллегами, так как будут трудиться на одном телевизионном канале. Видимо, Иван Ургант не стал упускать возможности увидеться с Собчак лично, так как уже смеялся над теми анонсами, которые появились к ее новой программе.Известно, что в своем новом проекте Ксения Собчак будет работать в паре с Александром Гордоном. В телевизионном проекте «Док-Ток» будут показывать события, которые вызвали резонанс в обществе, чтобы телезрители могли их прочувствовать по-новому.