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Немецкие тюнеры превратили Volkswagen Multivan в спортивный минивэн

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline доработали Volkswagen Multivan T6.1. В результате микроавтобус прибавил в мощности и превратился в настоящий спортивный болид с расширенными возможностями.
Немецкие тюнеры превратили Volkswagen Multivan в спортивный минивэн

Результаты своей работы ателье опубликовало на официальной странице в социальной сети Instagram и на своем сайте. Отмечается, что главная задача в рамках этого проекта заключалась в разработке нового обвеса для автомобиля и повышения мощности его силовой установки. Так, тюнинговая версия Volkswagen Multivan T6.1 от ABT обзавелась дополнительными накладками на радиаторной решетке и новым передним бампером, что сделало внешность минивэна более агрессивной. Кроме того, на автомобиль установили два спойлера и сдвоенные глушители. Изменилась и ходовая часть – здесь появились специальные стойки, которые позволяют регулировать клиренс

Наконец, разработали тюнеры и специальную программу для изменения мощности двигателя. Благодаря их доработкам отдача штатной 2,0-литровой установки выросла со 150 до 180 л.с, а более мощная версия Volkswagen Multivan T6.1 теперь выдает 266 лошадиных сил мощности вместо прежних 199.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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