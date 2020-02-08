Немецкие тюнеры превратили Volkswagen Multivan в спортивный минивэн

Результаты своей работы ателье опубликовало на официальной странице в социальной сети Instagram и на своем сайте. Отмечается, что главная задача в рамках этого проекта заключалась в разработке нового обвеса для автомобиля и повышения мощности его силовой установки. Так, тюнинговая версия Volkswagen Multivan T6.1 от ABT обзавелась дополнительными накладками на радиаторной решетке и новым передним бампером, что сделало внешность минивэна более агрессивной. Кроме того, на автомобиль установили два спойлера и сдвоенные глушители. Изменилась и ходовая часть – здесь появились специальные стойки, которые позволяют регулировать клиренсНаконец, разработали тюнеры и специальную программу для изменения мощности двигателя. Благодаря их доработкам отдача штатной 2,0-литровой установки выросла со 150 до 180 л.с, а более мощная версия Volkswagen Multivan T6.1 теперь выдает 266 лошадиных сил мощности вместо прежних 199.