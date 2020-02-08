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Названы номинанты на премию «Оскар» 2020 года

В ночь на 10 февраля будет показана прямая трансляция 92 церемонии вручения премии «Оскар». В ожидании данного мероприятия эксперты назвали номинантов на победу.

По мнению экспертов, премии в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» получит лента режиссера Пон Джун-хо под названием «Паразиты». В фильме рассказывается об одной бедной семье, которая обманным путем заслужила доверие богатых людей. Данная кинокартина уже стала победителем на Каннском фестивале. В номинации «Лучший документальный фильм» победу может одержать фильм режиссеров Стивена Богнара и Джулии Райхерт под названием «Американская фабрика». «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший режиссер» получит Квентин Тарантино за ленту «Однажды… в Голливуде», а также Брэд Питт станет «Лучшим актером в роли второго плана» за роль в этом фильме.

Лора Дерн получит «Оскар» за «Лучшую в роль второго плана» в картине «Брачная история». Приз в номинации «Лучший адаптированный сценарий» достанется Тайка Вайтити и его картине «Кролик Джоджо». «Лучшим актером» станет Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере», а «Лучшей актрисой» - Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди». В номинации «Лучший фильм» победит «1917» режиссера Сэма Мендеса.

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Культура / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:21

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