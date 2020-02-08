«Как Леонтьев»: Кудрявую звезду «Дом-2» Викторию Романец затравили в Сети





Бывшая участница «Дом-2» Виктория Романец часы напролет проводила в спортзале и теперь свое шикарное тело с гордостью показывает своим подписчикам в личном аккаунте в Instagram. На новых фотографиях Романец в красном белье, а ее образ дополнила прическа, которую фолловеры сравнили с той, что у Валерия Леонтьева.Сама Виктория Романец отметила, что ей все-таки ближе Майкл Джексон.Стоит отметить, что позже в stories она выложила селфи, где поверх черного топа надела золотую косуху, после чего у пользователей Сети уже не осталось сомнения, что все-таки сходство с Леонтьевым есть. Многие отметили, что певец также любит золотые наряды.А одна из поклонниц Виктории и вовсе сказала, что Романец после отдыха явно немного набрала вес. Экс-участница проекта «Дом-2» ей тут же ответила, что ее главная цель, чтобы не было рыхлого тела, а от спорта ноги и пятая точка часто увеличиваются в объемах.Стоит отметить, что активно следить за своими формами Виктория Романец начала после свадьбы с Антоном Гусевым.