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«Как Леонтьев»: Кудрявую звезду «Дом-2» Викторию Романец затравили в Сети

Недавно звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Виктория Романец сделала фотосессию у одного из своих любимых мастеров Татьяны. После того, как эти снимки попали в Сеть, девушку сравнили с Валерием Леонтьевым.

«Как Леонтьев»: Кудрявую звезду «Дом-2» Викторию Романец затравили в Сети

Бывшая участница «Дом-2» Виктория Романец часы напролет проводила в спортзале и теперь свое шикарное тело с гордостью показывает своим подписчикам в личном аккаунте в Instagram. На новых фотографиях Романец в красном белье, а ее образ дополнила прическа, которую фолловеры сравнили с той, что у Валерия Леонтьева.

Сама Виктория Романец отметила, что ей все-таки ближе Майкл Джексон.

Стоит отметить, что позже в stories она выложила селфи, где поверх черного топа надела золотую косуху, после чего у пользователей Сети уже не осталось сомнения, что все-таки сходство с Леонтьевым есть. Многие отметили, что певец также любит золотые наряды.


А одна из поклонниц Виктории и вовсе сказала, что Романец после отдыха явно немного набрала вес. Экс-участница проекта «Дом-2» ей тут же ответила, что ее главная цель, чтобы не было рыхлого тела, а от спорта ноги и пятая точка часто увеличиваются в объемах.
Стоит отметить, что активно следить за своими формами Виктория Романец начала после свадьбы с Антоном Гусевым.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

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