Тариф для «передумавших»: Разворот на трассе М-11 «Нева» подешевел до 16-50 рублей





Водители, которые передумали продолжать движение по платной автотрассе М-11 «Нева», отныне получат возможность сэкономить средства. Для таких автомобилистов на трассе введен специальный тариф. Главное условие заключается лишь в том, чтобы успеть принять соответствующее решение до проезда Мясного Бора, сообщает «РГ» со ссылкой на профильный комитет городской думы Петербурга. Отмечается, что до введения нового тарифа, всем водителям, решившим развернуться на трассе М-11 и вернуться в Северную столицу, приходилось платить в полной мере. Размер оплаты зависел от типа автомобиля, времени суток, и колебался в пределах 648-1150 рублей. Теперь же разворот стал значительно дешевле.Так, передумавшие продолжить движение автомобилисты могут рассчитывать на оплату в размере всего 16-50 рублей. Для этого нужно лишь успеть развернуться и добраться до того же пункта оплаты проезда в течение часа. Если эти условия соблюдены не будут – тариф останется прежним.