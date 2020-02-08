АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Тариф для «передумавших»: Разворот на трассе М-11 «Нева» подешевел до 16-50 рублей

На открывшейся недавно платной трассе М-11 Москва-Петербург начал действовать специальный тариф для водителей, которые передумали продолжать движение по этой автодороге. «Плата за разворот» в данном случае составит 16-50 рублей, что значительно дешевле условий, действовавших здесь прежде.

Водители, которые передумали продолжать движение по платной автотрассе М-11 «Нева», отныне получат возможность сэкономить средства. Для таких автомобилистов на трассе введен специальный тариф. Главное условие заключается лишь в том, чтобы успеть принять соответствующее решение до проезда Мясного Бора, сообщает «РГ» со ссылкой на профильный комитет городской думы Петербурга. Отмечается, что до введения нового тарифа, всем водителям, решившим развернуться на трассе М-11 и вернуться в Северную столицу, приходилось платить в полной мере. Размер оплаты зависел от типа автомобиля, времени суток, и колебался в пределах 648-1150 рублей. Теперь же разворот стал значительно дешевле.

Так, передумавшие продолжить движение автомобилисты могут рассчитывать на оплату в размере всего 16-50 рублей. Для этого нужно лишь успеть развернуться и добраться до того же пункта оплаты проезда в течение часа. Если эти условия соблюдены не будут – тариф останется прежним.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы 5 видов эфирных масел, которые помогают снизить…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y91C…
Неделя мытаря и фарисея: Что надо знать людям о подготовке к Великому…
«Как Леонтьев»: Кудрявую звезду «Дом-2» Викторию Романец затравили в…
Тариф для «передумавших»: Разворот на трассе М-11 «Нева» подешевел до 16-50…
В студии "Привет Андрей" впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы…
Обновленная версия Lada Largus отправилась на зимние тесты в…
Эксперты по питанию рассказали о полезных свойствах сока…
«Словно в кино»: Федор Смолов рассказал о своем переезде в испанскую…
Chery планирует продавать в России седан…
Евгений Петросян познакомил фанатов со своим "старым приятелем, познавшим в жизни…
Бессмертная Windows 7: Microsoft выпустила еще одно обновление легендарной…
В Сети появился список вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей в месяц для жителей…
Поклонники Samsung пожаловались на дороговизну флагманской линейки Galaxy…
"А талант где?": Подписчики не оценил откровенный наряд Насти…
В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в…
Последние мамонты на Земле не смогли выжить из-за генетических…
Вячеслав Тихонов несколько раз обращался за помощью к…
"Это не брачное агентство": Роза Сябитова ответила на требования священника Дмитрия Смирнова закрыть программу «Давай…
В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими…
Дарья Донцова лишилась статуса самого популярного писателя в…
Ведущие шоу "Принцип домино" Елена Ханга, Дана Борисова и Елена Старостина встретились спустя 17…
На дне моря у берегов Крита обнаружены неопознанные…
«139 на двоих»: Фанаты Аллы Пугачевой обнародовали фото Максима Галкина в компании жены и Надежды…
В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим…
Компания Netflix составила список фильмов, запрещённых в некоторых…
В реакторе Чернобыльской станции нашли грибок, который способен поглощать…
Смартфонам Redmi 9 и Redmi Note 9 прочат большую…
Просмотреть все новости