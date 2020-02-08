Обновленная версия Lada Largus отправилась на зимние тесты в Якутию
Пара образцов из опытной партии рестайлинговых универсалов Lada Largus уже отправлены для прохождения зимних дорожных тестов в Якутии. Об этом сообщают сетевые информаторы со ссылкой на неназванные источники.
«В Якутии сейчас стоят хорошие морозы, пара машин из первой партии обновленных универсалов Lada Largus уже отправилась в регион, где пройдут тестовые заезды», - говорится в тексте одного из сообщений. Отмечается также, что существует вероятность изменения планов производителя, в результате чего для прохождения тестов в Сосновку, как было запланировано ранее, будет отправлена только часть автомобилей, в то время как несколько из них пройдут испытания в суровых условиях Якутии.
Примечательно, что обновленная версия Lada Largus должна дебютировать уже в сентябре 2020 года в рамках московского автосалоне.
«В Якутии сейчас стоят хорошие морозы, пара машин из первой партии обновленных универсалов Lada Largus уже отправилась в регион, где пройдут тестовые заезды», - говорится в тексте одного из сообщений. Отмечается также, что существует вероятность изменения планов производителя, в результате чего для прохождения тестов в Сосновку, как было запланировано ранее, будет отправлена только часть автомобилей, в то время как несколько из них пройдут испытания в суровых условиях Якутии.
Примечательно, что обновленная версия Lada Largus должна дебютировать уже в сентябре 2020 года в рамках московского автосалоне.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:21