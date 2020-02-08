Chery планирует продавать в России седан Arrizo





Отказываться от своих планов по выведению седана Arrizo на автомобильный рынок России Chery все-таки не планирует. В то же время информации о том, под каким названием грядущая новинка появится в стране, а также о технических характеристиках пока нет. В целом же седан Chery Arrizo пока не значится в списке новинок китайского производителя для российского рынка на текущий год. Хотя в интервью прессе представители компании продолжают утверждать, что данная модель помогла бы ему существенно нарастить объемы своих продаж в России.Как там ни было, но в самой компании пока не могут назвать даже дату точного появления автомобиля в стране. Эксперты же утверждают, что Chery Arrizo может появиться в России в конце 2020 года или даже в начале 2021 года. Кроме того, сообщается, что локализовать сборку модели в России производитель не планирует, завозить Chery Arrizo на российский рынок будут из-за рубежа.