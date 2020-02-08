В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в голову





, - говорится в сообщении следственного ведомства. Отмечается, что данное происшествие имело место 6 февраля в одном из поселков Тюменского района. Предварительно установлено, что собака сумела выбраться из вольера, в котором содержалась на территории приусадебного участка, и набросилась на маленькую девочку, вцепившись зубами ей прямо в голову и причинив таким образом тяжелые ранения.Пострадавший от нападения животного ребенок был спешно доставлен в столицу специальным бортом санавиации, где медикам предстоит провести ему операцию.