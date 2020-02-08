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В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в голову

Сотрудники следственных органов Тюменского района организовали доследственную проверку после нападения агрессивной собаки на 2-летнего ребенка. Медики диагностировали у пострадавшей малолетней жительницы травматический шок и тяжелые травмы головы, сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по Тюменской области.
В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в голову

«Проводится комплекс соответствующих проверочных мероприятий с целью подробного выяснения обстоятельств этого инцидента», - говорится в сообщении следственного ведомства. Отмечается, что данное происшествие имело место 6 февраля в одном из поселков Тюменского района. Предварительно установлено, что собака сумела выбраться из вольера, в котором содержалась на территории приусадебного участка, и набросилась на маленькую девочку, вцепившись зубами ей прямо в голову и причинив таким образом тяжелые ранения.

Пострадавший от нападения животного ребенок был спешно доставлен в столицу специальным бортом санавиации, где медикам предстоит провести ему операцию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:30

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