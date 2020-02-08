В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими людьми





, - приводит слова чиновника агентство РИА Новости. Министр также обратился к блогерам и журналистам с просьбой публиковать исключительно достоверные данные и противодействовать распространению ложных сообщений., - подчеркнул Абаев.По словам министра, на данный момент проводятся соответствующие следственные мероприятия, по итогам которых станет поминутно известно о том, что именно произошло и кто во всем этом виноват.Напомним, в одном из районов Жамбылской области между местными жителями вспыхнул конфликт, который обернулся массовой дракой. По обновленным данным, по итогам произошедшего погибли восемь человек, еще четыре десятка получили различные травмы. Среди пострадавших есть также и сотрудники органов правопорядка, двое из которых госпитализированы с огнестрельными ранениями. После этого инцидента полиция задержала 47 человек.