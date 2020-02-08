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В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими людьми

Причиной массовой драки на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и пострадали еще четыре десятка людей, стал обычный бытовой конфликт. С таким заявлением выступил глава Министерства информации страны Даурен Абаев.
В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими людьми

«Произошла настоящая трагедия, в результате которой погибли люди. К несчастью, подобное стало возможным не без участия провокаторов, которые быстро перевели обычный бытовой конфликт в плоскость межэтнических отношений», - приводит слова чиновника агентство РИА Новости. Министр также обратился к блогерам и журналистам с просьбой публиковать исключительно достоверные данные и противодействовать распространению ложных сообщений. «Нужно не допустить распространения фейковой информации, а также призывов к насилию и попыток нагнетать обстановку. Не исключены выбросы в информационное пространство каких-то старых видеозаписей для дезинформации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить подобных инцидентов», - подчеркнул Абаев.

По словам министра, на данный момент проводятся соответствующие следственные мероприятия, по итогам которых станет поминутно известно о том, что именно произошло и кто во всем этом виноват.

Напомним, в одном из районов Жамбылской области между местными жителями вспыхнул конфликт, который обернулся массовой дракой. По обновленным данным, по итогам произошедшего погибли восемь человек, еще четыре десятка получили различные травмы. Среди пострадавших есть также и сотрудники органов правопорядка, двое из которых госпитализированы с огнестрельными ранениями. После этого инцидента полиция задержала 47 человек.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:07

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