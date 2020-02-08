Дарья Донцова лишилась статуса самого популярного писателя в России
Дарья Донцова, похоже, лишилась статуса самого популярного писателя страны. Недавно Книжная палата обнародовала обновленный рейтинг самых издаваемых авторов в жанре художественной литературы за 2019 год.
Как оказалось, минувший год для знаменитой королевы детективов обернулся неприятным сюрпризом. Много лет подряд Дарья Донцова возглавляла рейтинг, никто даже не предполагал, что ее место в результате будет занято кем-то другим. Однако это произошло. Обойти писательницу сумел Стивен Кинг, которому все прежние годы приходилось довольствоваться вторым местом. В минувшем году в России было выпущено 163 отдельных изданий его произведений общим тиражом свыше 1,1 миллиона экземпляров. Надо сказать, что от лидера 2019 года Донцова отстала весьма заметно – ее показатель за отчетный период составляет 68 изданий при суммарном тираже в 776 тысяч экземпляров.
Стоит также отметить, что в рейтинге учитываются не только новые книги, но и переиздания старых произведений авторов. Примечателен и тот факт, что в 2017 году в России было издано почти 1,35 миллионов экземпляров книг за авторством Дарьи Донцовой.
Как оказалось, минувший год для знаменитой королевы детективов обернулся неприятным сюрпризом. Много лет подряд Дарья Донцова возглавляла рейтинг, никто даже не предполагал, что ее место в результате будет занято кем-то другим. Однако это произошло. Обойти писательницу сумел Стивен Кинг, которому все прежние годы приходилось довольствоваться вторым местом. В минувшем году в России было выпущено 163 отдельных изданий его произведений общим тиражом свыше 1,1 миллиона экземпляров. Надо сказать, что от лидера 2019 года Донцова отстала весьма заметно – ее показатель за отчетный период составляет 68 изданий при суммарном тираже в 776 тысяч экземпляров.
Стоит также отметить, что в рейтинге учитываются не только новые книги, но и переиздания старых произведений авторов. Примечателен и тот факт, что в 2017 году в России было издано почти 1,35 миллионов экземпляров книг за авторством Дарьи Донцовой.