Дарья Донцова лишилась статуса самого популярного писателя в России





Как оказалось, минувший год для знаменитой королевы детективов обернулся неприятным сюрпризом. Много лет подряд Дарья Донцова возглавляла рейтинг, никто даже не предполагал, что ее место в результате будет занято кем-то другим. Однако это произошло. Обойти писательницу сумел Стивен Кинг, которому все прежние годы приходилось довольствоваться вторым местом. В минувшем году в России было выпущено 163 отдельных изданий его произведений общим тиражом свыше 1,1 миллиона экземпляров. Надо сказать, что от лидера 2019 года Донцова отстала весьма заметно – ее показатель за отчетный период составляет 68 изданий при суммарном тираже в 776 тысяч экземпляров.Стоит также отметить, что в рейтинге учитываются не только новые книги, но и переиздания старых произведений авторов. Примечателен и тот факт, что в 2017 году в России было издано почти 1,35 миллионов экземпляров книг за авторством Дарьи Донцовой.