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Компания Netflix составила список фильмов, запрещённых в некоторых странах

Американская компания Netflix рассказала о фильмах и сериалах, которые попали под запрет для показа в различных странах из-за требования правительства. Согласно данным американского еженедельника Variety, за последние 5 лет подобных эпизодов было 9.

К примеру, власти Сингапура запретили 5 эпизодов. Под запретом оказалась демонстрация фильмов «Последнее похмелье», «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе и три сериала, в которых поднимается тема торговли запрещенными веществами. Вьетнамское правительство запретило просмотр фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а в Германии наложили запрет на просмотр фильма ужасов «Ночь живых мертвецов». Саудовская Аравия отменила демонстрацию одной из серий шоу «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем», в которой раскритиковали политику Эр-Рияда. Новозеландские власти изъяли из показа на платформе фильм «Мост».

Согласно утверждениям сотрудников Netflix, они предлагают создателям развлекательного контента возможность охватить аудиторию по всему миру. Однако в определённых обстоятельствах приходится удалять некоторые картины или названия эпизодов в определённых странах, и это происходит из-за требования отмены со стороны властей. В компании планируют ежегодно делиться информацией по поводу таких событий.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:25

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