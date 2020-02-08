Компания Netflix составила список фильмов, запрещённых в некоторых странах





К примеру, власти Сингапура запретили 5 эпизодов. Под запретом оказалась демонстрация фильмов «Последнее похмелье», «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе и три сериала, в которых поднимается тема торговли запрещенными веществами. Вьетнамское правительство запретило просмотр фильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», а в Германии наложили запрет на просмотр фильма ужасов «Ночь живых мертвецов». Саудовская Аравия отменила демонстрацию одной из серий шоу «Патриотический Акт с Хасаном Минхаджем», в которой раскритиковали политику Эр-Рияда. Новозеландские власти изъяли из показа на платформе фильм «Мост».Согласно утверждениям сотрудников Netflix, они предлагают создателям развлекательного контента возможность охватить аудиторию по всему миру. Однако в определённых обстоятельствах приходится удалять некоторые картины или названия эпизодов в определённых странах, и это происходит из-за требования отмены со стороны властей. В компании планируют ежегодно делиться информацией по поводу таких событий.