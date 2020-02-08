Генерал НАТО Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников
Страны Запада столкнулись с новой космической опасностью, поскольку в непосредственной близости к их спутникам постоянно маневрируют космические аппараты, принадлежащие России и Китаю, фактически преследуя их. С таким заявлением выступил глава стратегического командования НАТО генерал Андре Ланата в беседе с журналистами одного из изданий.
По словам военачальника, НАТО, в таких условиях есть основания предполагать самые разнообразные виды и способы агрессии в космическом пространстве. «Разумеется, это существенная угроза для наших союзников», - добавил он. Кроме того, Ланата отметил, что совсем недавно Россия запустила в космос небольшой орбитальный спутник, который ведет наблюдение за американскими разведывательными аппаратами.
Как утверждает генерал, многим странам Запада придется своими силами реагировать на эту угрозу, потому что у Североатлантического альянса в космическом пространстве не будет своих собственных аппаратов, а потому НАТО не планирует нести ответственность за осуществление конкретных мер, направленных на защиту любых космических объектов, принадлежащих национальным агентствам.
По словам военачальника, НАТО, в таких условиях есть основания предполагать самые разнообразные виды и способы агрессии в космическом пространстве. «Разумеется, это существенная угроза для наших союзников», - добавил он. Кроме того, Ланата отметил, что совсем недавно Россия запустила в космос небольшой орбитальный спутник, который ведет наблюдение за американскими разведывательными аппаратами.
Как утверждает генерал, многим странам Запада придется своими силами реагировать на эту угрозу, потому что у Североатлантического альянса в космическом пространстве не будет своих собственных аппаратов, а потому НАТО не планирует нести ответственность за осуществление конкретных мер, направленных на защиту любых космических объектов, принадлежащих национальным агентствам.
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:00