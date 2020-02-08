Генерал НАТО Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников





По словам военачальника, НАТО, в таких условиях есть основания предполагать самые разнообразные виды и способы агрессии в космическом пространстве., - добавил он. Кроме того, Ланата отметил, что совсем недавно Россия запустила в космос небольшой орбитальный спутник, который ведет наблюдение за американскими разведывательными аппаратами.Как утверждает генерал, многим странам Запада придется своими силами реагировать на эту угрозу, потому что у Североатлантического альянса в космическом пространстве не будет своих собственных аппаратов, а потому НАТО не планирует нести ответственность за осуществление конкретных мер, направленных на защиту любых космических объектов, принадлежащих национальным агентствам.