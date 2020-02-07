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Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние роды

Медикам Семилукской районной больницы в Воронежской области пришлось в январе спасать жизнь новорожденному ребенку и его матери, которая решилась на домашние роды. За помощью к специалистам женщина обратилась уже в самом разгаре родов.

Осмотрев роженицу, врачи пришли к выводу, что она и ее ребенок находятся в критической ситуации. К тому моменту уже была видна ножка малыша, причем эта конечность была повреждена. С помощью акушеров мальчику все же удалось родиться живым, однако с переломами и прочими травмами. Удалось врачам спасти и жизнь самой роженицы. Как выяснили журналисты региональных СМИ после огласки этого случая, женщина ранее решила рожать малыша дома, а не в клинике, для чего воспользовалась услугами частной помощницы. Вот только во время самих родов все пошло не по плану и едва не закончилось трагично как для матери, так и для ее новорожденного сына.

По словам медиков, в регионе каждый год фиксируется 1-2 случая домашних родов с весьма драматическим исходом. По словам главного акушера-гинеколога области Ольги Самофаловой, больше всего удивляет тот факт, что такое решение нередко принимают женщины с образованием, которые поддались красивым историям из соцсетей. При этом специалисты отмечают, что роды в домашних условиях без участия опытных специалистов сопровождаются высоким риском тяжелых травм, некрозов, сильных кровотечений и абсцессов. Такая беспечность порой приводит к потере здоровья, а в отдельных случаях и жизни.

Для героев этой истории домашние роды, пусть и не без помощи специалистов, закончились благополучно. Сейчас молодая мама вместе с новорожденным малышом уже дома, однако врачи продолжают лечение мальчика после тяжелых родов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:03

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