Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на борту





«Странные вещи происходили практически с самого начала. В течение всего полета самолет трясло», - подчеркнул мужчина. Кроме всего прочего, по его словам, самолет приземлялся со скоростью, которая явно была выше обычной, и во время посадки в салоне прозвучало объявление о том, что пассажиры могут включить свои телефоны. Сразу после этих слов, вспоминает пассажир аварийного лайнера, самолет несколько раз качнулся в разные стороны. «Он подскочил и падал примерно 40 метров, словно с холма, а после разлетелся на части», - подчеркнул он. В этот же момент, по словам пассажира, разилось топливо, поэтому прибывшие к месту крушения спасатели предупредили пассажиров об угрозе взрыва.Стоит отметить, что лайнер авиакомпании Pegasus совершил аварийную посадку в стамбульском аэропорту еще 5 февраля. Это воздушное судно прибыло в крупнейший город Турции из Измира. Во время посадки самолет выехал за пределы ВПП и протаранил ограждение. В результате этого инцидента три человека погибли, еще 179 с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Предварительной версией крушения назвали неблагоприятные погодные условия.