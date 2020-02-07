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Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на борту

Один из пострадавших пассажиров лайнера, который выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке в аэропорту Стамбула, рассказал о странных вещах, происходившие на борту воздушного судна. По его словам, странности начались еще во время полета.
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на борту

«Странные вещи происходили практически с самого начала. В течение всего полета самолет трясло», - подчеркнул мужчина. Кроме всего прочего, по его словам, самолет приземлялся со скоростью, которая явно была выше обычной, и во время посадки в салоне прозвучало объявление о том, что пассажиры могут включить свои телефоны. Сразу после этих слов, вспоминает пассажир аварийного лайнера, самолет несколько раз качнулся в разные стороны. «Он подскочил и падал примерно 40 метров, словно с холма, а после разлетелся на части», - подчеркнул он. В этот же момент, по словам пассажира, разилось топливо, поэтому прибывшие к месту крушения спасатели предупредили пассажиров об угрозе взрыва.

Стоит отметить, что лайнер авиакомпании Pegasus совершил аварийную посадку в стамбульском аэропорту еще 5 февраля. Это воздушное судно прибыло в крупнейший город Турции из Измира. Во время посадки самолет выехал за пределы ВПП и протаранил ограждение. В результате этого инцидента три человека погибли, еще 179 с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Предварительной версией крушения назвали неблагоприятные погодные условия.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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