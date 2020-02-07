В Татарстане разбился вертолет, принадлежащий миллионеру и депутату Госдумы Айрату Хайруллину





Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место аварии, однако не могут посадить свой вертолет из-за отсутствия подходящего места. С высоты они заметили одного выжившего человека. Об этом сообщает агентство ТАСС, сославшись на слова представителя транспортной прокуратуры ПФО . «Bell 406 с тремя людьми на борту упал недалеко от города Лаишево. Один из людей точно жив, его заметили с вертолета спасатели. О судьбе остальных данных пока нет. Спасатели не могут посадить свой вертолет из-за густой растительности», - сообщил собеседник агентства.Также сообщается, что сотрудники транспортной прокуратуры региона уже начали проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пассажирских полетов.