В Татарстане разбился вертолет, принадлежащий миллионеру и депутату Госдумы Айрату Хайруллину
В одном из районов Республики Татарстан потерпел крушение вертолет марки Bell, на борту которого находились три человека. Как сообщает телеканал «360», один из пассажиров, находившихся в вертолете в момент крушения, выжил, о судьбе двоих других пока ничего не известно. Сам вертолет, по сообщениям прессы, принадлежит депутату российского парламента и мультимиллионеру Айрату Хайруллину.
Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место аварии, однако не могут посадить свой вертолет из-за отсутствия подходящего места. С высоты они заметили одного выжившего человека. Об этом сообщает агентство ТАСС, сославшись на слова представителя транспортной прокуратуры ПФО . «Bell 406 с тремя людьми на борту упал недалеко от города Лаишево. Один из людей точно жив, его заметили с вертолета спасатели. О судьбе остальных данных пока нет. Спасатели не могут посадить свой вертолет из-за густой растительности», - сообщил собеседник агентства.
Также сообщается, что сотрудники транспортной прокуратуры региона уже начали проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пассажирских полетов.
Отмечается, что спасатели оперативно прибыли на место аварии, однако не могут посадить свой вертолет из-за отсутствия подходящего места. С высоты они заметили одного выжившего человека. Об этом сообщает агентство ТАСС, сославшись на слова представителя транспортной прокуратуры ПФО . «Bell 406 с тремя людьми на борту упал недалеко от города Лаишево. Один из людей точно жив, его заметили с вертолета спасатели. О судьбе остальных данных пока нет. Спасатели не могут посадить свой вертолет из-за густой растительности», - сообщил собеседник агентства.
Также сообщается, что сотрудники транспортной прокуратуры региона уже начали проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пассажирских полетов.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:58