Андрей Галин из Коми стал «Лучшим доктором-онкологом» в России





Профессор, доктор медицинских наук и президент Национальной ассоциации экспертов по ДЦП и сопутствующим болезням Татьяна Батышева искренне поздравила Галина с самой значимой победой на профессиональном поприще и пожелала его пациентам крепкого здоровья. Конкурс имеет особую важность, поскольку номинанты выбираются по результатам голосования пациентов. Ценно, что награды получают не только московские, но и региональные врачи. К примеру, в прошлом году «Волшебником в белом халате» стал педиатр из Коми. Подобные достижения являются результатом развития здравоохранения.«Сложно переоценить значимость премии «Будем жить!», прошедшей в России третий раз. Невозможно в полной мере познать всю ценность профессиональной, социальной и ежедневной работы лауреатов и номинантов. Думаю, победа Галина важна не только для Коми, но и всей страны», - рассказала член Общественной палаты, глава АСИ и лауреат премии правительства в области СМИ Елена Тополева-Солдунова.