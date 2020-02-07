Первая партия новых автоматов АК-12 потупила на вооружение разведчиков ВВО
Первая партия новых российских автоматов АК-12, принятых военным руководством на вооружение ВС РФ еще два года тому назад, поступила в распоряжение разведчиков ВВО. Как сообщает пресс-центр ВВО, новыми автоматами будут снабжены подразделения разведки общевойсковой армии, которые дислоцируются на территории Амурской области.
«Первые образцы новейших отечественных автоматов уже поступили на вооружение разведподразделений армии ВВО в Амурской области. В обозримом будущем на территории учебных полигонов военнослужащие обозначенных войсковых подразделений проведут первую пристрелку новейших образцов стрелкового оружия вместе с его соответствующим обслуживанием», - говорится в сообщении. При этом представители округа подчеркивают, что прежде АК-12 в распоряжение военных ВВО не поступали.
Немногим ранее Минобороны России сообщало, что первыми партиями новейших АК-12 уже снабжены тольяттинская и краснодарская бригады специального назначения, общевойсковая армия ЗВО, также около 1000 экземпляров новых автоматов были переданы на вооружений 1-й танковой армии.
«Первые образцы новейших отечественных автоматов уже поступили на вооружение разведподразделений армии ВВО в Амурской области. В обозримом будущем на территории учебных полигонов военнослужащие обозначенных войсковых подразделений проведут первую пристрелку новейших образцов стрелкового оружия вместе с его соответствующим обслуживанием», - говорится в сообщении. При этом представители округа подчеркивают, что прежде АК-12 в распоряжение военных ВВО не поступали.
Немногим ранее Минобороны России сообщало, что первыми партиями новейших АК-12 уже снабжены тольяттинская и краснодарская бригады специального назначения, общевойсковая армия ЗВО, также около 1000 экземпляров новых автоматов были переданы на вооружений 1-й танковой армии.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:46