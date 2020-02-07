АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к ценам

В России поднялись цены на две модели Mercedes-Benz. Прибавку к стоимости получили на отечественном рынке вариант купе CLS-Class и кабриолет той же линейки.
Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к ценам

Информации о причинах такого шага от немецкого автопроизводителя пока нет. Как стало известно, в дилерских центрах поменяют ценники на стандартную модификацию Mercedes-Benz, оборудованную бензиновым двигателем емкостью в 3 литра. Мощность такой машины составляет порядка 367 лошадиных сил. Его стоимость после перерасчета поднимется до 6 миллионов рублей. Версия с 299 «лошадьми» обойдется при этом в почти 5,1 миллиона.

245-сильный кабриолет с 2-литровым мотором можно будет приобрести за 5,4 миллиона рублей. Спортивная комплектация поднялась в цене до 5,4 миллиона рублей при мощности силового агрегата в почти 300 «лошадей». В комплектации версии Avantgarde за машину придется заплатить уже 4,9 миллиона.

Стоит отметить, что все перечисленные транспортные средства оснащены системой полного привода и автоматической коробкой передач. Производитель не сообщает, стоит ли ожидать изменения стоимости других произведенных маркой Mercedes-Benz машин.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зарубежные медики назвали несколько способов избавления от головной…
Сергей Минаев однажды проиграл жену в…
Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к…
«Ты знала, что сейчас уйдешь?»: Родители Юлии Началовой вспомнили, как уходила…
Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную…
Эрик Давидыч решил участвовать в «Последнем герое» из-за интереса и желания побороть…
Первая партия новых автоматов АК-12 потупила на вооружение разведчиков…
Александр Кокорин заверил, что не ведет переговоров с другими…
«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в…
Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак отдает предпочтение молодым…
Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе…
Андрей Галин из Коми стал «Лучшим доктором-онкологом» в…
«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны…
Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy…
Блогер и телеведущая Ида Галич родила…
Астрономы из обсерватории ALMA обнаружили следы «звездной…
Менеджер певицы МакSим заявил о возможной отмене концертов из-за проблем со…
Сергею Шойгу продемонстрировали портативное устройство для зарядки приборов от…
Супруга сыгравшего Эмметта Каллена в «Сумерках» актера Келлана Латса потеряла ребенка на шестом месяце…
В России бренд KIA поднял цены на свои…
Актуальные тренды прямых продаж и прогнозы на 2020…
Таисия Повалий обеспокоила поклонников фото в инвалидной…
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020…
«Ответ не добрым»: Лариса Гузеева вступилась за дочь в социальной…
АвтоВАЗ объявил спецпредложение при покупке LADA XRAY в…
«Счастье, что 8 лет назад ты у нас появилась»: Жасмин трогательно поздравила дочь с днем…
Ученые создали специальную мембрану, позволяющую углекислому газу превращаться в…
"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение…
Просмотреть все новости