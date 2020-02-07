Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к ценам





Информации о причинах такого шага от немецкого автопроизводителя пока нет. Как стало известно, в дилерских центрах поменяют ценники на стандартную модификацию Mercedes-Benz, оборудованную бензиновым двигателем емкостью в 3 литра. Мощность такой машины составляет порядка 367 лошадиных сил. Его стоимость после перерасчета поднимется до 6 миллионов рублей. Версия с 299 «лошадьми» обойдется при этом в почти 5,1 миллиона.245-сильный кабриолет с 2-литровым мотором можно будет приобрести за 5,4 миллиона рублей. Спортивная комплектация поднялась в цене до 5,4 миллиона рублей при мощности силового агрегата в почти 300 «лошадей». В комплектации версии Avantgarde за машину придется заплатить уже 4,9 миллиона.Стоит отметить, что все перечисленные транспортные средства оснащены системой полного привода и автоматической коробкой передач. Производитель не сообщает, стоит ли ожидать изменения стоимости других произведенных маркой Mercedes-Benz машин.