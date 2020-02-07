Актуальные тренды прямых продаж и прогнозы на 2020 год





В Москве на XV юбилейной международной конференции «Предприниматель и потребитель – шаги навстречу» Ассоциации прямых продаж подвели итоги работы индустрии в 2019 году и сделали прогнозы на 2020 год. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), доход игроков отрасли увеличился. Как рассказала исполнительный директор WFDSA Тамуна Габилая, 2019 год стал рекордным для индустрии: прямые продажи выросли на 4,2%, в то время как розничные – лишь на 1,2 %.Главным трендом и в прямых, и розничных продажах остается цифровизация. В информационную эпоху потребитель предпочитает не терять время и энергию в очередях и пробках, а выбирает то, что ему нужно, за чашкой кофе в любимом кресле дома. Ретейлеры – магазины, аптеки, рестораны – создают условия для покупки через сайты, и их онлайн-продажи растут. Безусловно, в 2020 году вырвутся вперед те компании, которые создадут максимально комфортные условия для шопинга в сети.Независимые представители, дистрибьюторы компаний прямых продаж также используют возможности интернета. Они все чаще делают презентации клиентам дистанционно с помощью разнообразных мессенджеров, программ для видеосвязи. Значимость работы дистрибьюторов продолжит расти. Эффективность традиционной рекламы давно снижается: зрители, пока она идет, снижают громкость телевизора или нажимают кнопку «пропустить» на Youtube. Гораздо больше доверяют советам блогеров, друзей, родственников, знакомых. Профессионализм независимых представителей, дистрибьюторов, высокая компетентность их рекомендаций способствуют доверию к компании.Состав независимых представителей в России претерпел изменения. Хотя традиционным сегментом остаются мамы в декрете, домохозяйки, студенты, с повышением пенсионного возраста отрасль пополнилась большим числом женщин 55+ и мужчин за 60. Кроме того, все больше молодых и амбициозных мужчин и женщин, мечтающих о высоком доходе и собственном бизнесе, обращают внимание на отрасль МЛМ. Она дает им новые возможности, чтобы проявить себя.В 2020 году для независимых представителей появились нововведения в налогообложении. С прошлого года в России проводится эксперимент по установлению налогового режима для самозанятых лиц в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. В ходе эксперимента депутаты Госдумы предложили поправку, снимающую ограничения на ведение разносной торговли. Если поправка будет принята, то независимые представители, работающие таким образом, смогут стать самозанятыми. Их коллеги, которые делают презентации, рекомендуют товары, но не разносят их потребителям, выбирают другую форму юридического лица – чаще всего ИП или ООО.Руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ международной компании прямых продаж QNET