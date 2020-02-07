Сергею Шойгу продемонстрировали портативное устройство для зарядки приборов от солнца
Сергей Шойгу посетил накануне Центральный НИИ инженерных войск в Нахабине. Специалисты института продемонстрировали министру портативное устройство для зарядки гаджетов от солнца.
Российские вооружения и технологии развиваются все интенсивнее. Один из главных институтов по разработке устройств расположен в Подмосковье. Специалисты НИИ в Нахабино показали главе Министерства обороны Российской Федерации свои новейшие достижения.
Так, эксперты отечественного института инженерных войск разработали уникальный прибор, позволяющий заряжать любые гаджеты от энергии солнца.
Перспективные образцы зарядки, не имеющей аналогов в мире, а также аппаратуры, которая выявляет мины и бомбы по парам взрывчатого вещества, используемого в них, и других не менее впечатляющих техноновинок показали неизменный прогресс отечественных военных инженеров. При этом презентованные системы и устройства являются достаточно компактными, что облегчает их транспортировку и использование.
Также среди изобретений российского военпрома представлен аппарат для осуществления дистанционного минирования, способное инициировать электродетонатор заряда взрывчатки на расстоянии около одного километра. Огромные перспективы и преимущества для вооруженных сил России могут дать также малогабаритные взрыво-зажигательные мины. Прибор, который получат в будущем саперские подразделения, позволит всего за час зарядить от солнечного света смартфон или любой другой электронный девайс.
Российские вооружения и технологии развиваются все интенсивнее. Один из главных институтов по разработке устройств расположен в Подмосковье. Специалисты НИИ в Нахабино показали главе Министерства обороны Российской Федерации свои новейшие достижения.
Так, эксперты отечественного института инженерных войск разработали уникальный прибор, позволяющий заряжать любые гаджеты от энергии солнца.
Перспективные образцы зарядки, не имеющей аналогов в мире, а также аппаратуры, которая выявляет мины и бомбы по парам взрывчатого вещества, используемого в них, и других не менее впечатляющих техноновинок показали неизменный прогресс отечественных военных инженеров. При этом презентованные системы и устройства являются достаточно компактными, что облегчает их транспортировку и использование.
Также среди изобретений российского военпрома представлен аппарат для осуществления дистанционного минирования, способное инициировать электродетонатор заряда взрывчатки на расстоянии около одного километра. Огромные перспективы и преимущества для вооруженных сил России могут дать также малогабаритные взрыво-зажигательные мины. Прибор, который получат в будущем саперские подразделения, позволит всего за час зарядить от солнечного света смартфон или любой другой электронный девайс.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:39