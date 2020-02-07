Сергею Шойгу продемонстрировали портативное устройство для зарядки приборов от солнца





Российские вооружения и технологии развиваются все интенсивнее. Один из главных институтов по разработке устройств расположен в Подмосковье. Специалисты НИИ в Нахабино показали главе Министерства обороны Российской Федерации свои новейшие достижения.Так, эксперты отечественного института инженерных войск разработали уникальный прибор, позволяющий заряжать любые гаджеты от энергии солнца.Перспективные образцы зарядки, не имеющей аналогов в мире, а также аппаратуры, которая выявляет мины и бомбы по парам взрывчатого вещества, используемого в них, и других не менее впечатляющих техноновинок показали неизменный прогресс отечественных военных инженеров. При этом презентованные системы и устройства являются достаточно компактными, что облегчает их транспортировку и использование.Также среди изобретений российского военпрома представлен аппарат для осуществления дистанционного минирования, способное инициировать электродетонатор заряда взрывчатки на расстоянии около одного километра. Огромные перспективы и преимущества для вооруженных сил России могут дать также малогабаритные взрыво-зажигательные мины. Прибор, который получат в будущем саперские подразделения, позволит всего за час зарядить от солнечного света смартфон или любой другой электронный девайс.