Таисия Повалий обеспокоила поклонников фото в инвалидной коляске

На снимке знаменитость запечатлена с голубой медицинской маске, предположительно, в больнице. Повалий фотографировалась сидя в инвалидной коляске. В посте исполнительница рассказала про различные домашние проблемы. Например, что дома перестала работать кофеварка, а ворота не открывались, после чего добавила лишь упоминание о ногах.Многие подписчики знаменитость обеспокоены из-за опубликованной фотографии. В комментариях фолловеры спрашивали о самочувствии звезды и желали ей скорейшего выздоровления. Таисия Повалий официально не сообщала, что на самом деле произошло с ней.