Таисия Повалий обеспокоила поклонников фото в инвалидной коляске
Народная артистка Украины Таисия Повалий взволновала своих фанатов. Вчера знаменитость опубликовала фотографию в коляске для инвалидов у себя на странице в социальной сети Instagram.
На снимке знаменитость запечатлена с голубой медицинской маске, предположительно, в больнице. Повалий фотографировалась сидя в инвалидной коляске. В посте исполнительница рассказала про различные домашние проблемы. Например, что дома перестала работать кофеварка, а ворота не открывались, после чего добавила лишь упоминание о ногах.
Многие подписчики знаменитость обеспокоены из-за опубликованной фотографии. В комментариях фолловеры спрашивали о самочувствии звезды и желали ей скорейшего выздоровления. Таисия Повалий официально не сообщала, что на самом деле произошло с ней.
На снимке знаменитость запечатлена с голубой медицинской маске, предположительно, в больнице. Повалий фотографировалась сидя в инвалидной коляске. В посте исполнительница рассказала про различные домашние проблемы. Например, что дома перестала работать кофеварка, а ворота не открывались, после чего добавила лишь упоминание о ногах.
Многие подписчики знаменитость обеспокоены из-за опубликованной фотографии. В комментариях фолловеры спрашивали о самочувствии звезды и желали ей скорейшего выздоровления. Таисия Повалий официально не сообщала, что на самом деле произошло с ней.