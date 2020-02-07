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В Госдуме предлагают разрешить перенаправлять маткапитал с накопительной пенсии

Депутаты от думской фракции ЛДПР внесли на рассмотрение коллег по нижней палате российского парламента проект закона, согласно которому женщинам может быть предоставлено право перенаправлять материнский капитал с формирования пенсионных накоплений на другие цели. Соответствующий документ уже опубликован в базе данных Государственной думы.
В Госдуме предлагают разрешить перенаправлять маткапитал с накопительной пенсии

Авторами данной инициативы стали глава профильного комитета по труду Ярослав Нилов, вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, а также еще два члена фракции ЛДПР: Елена Строкова и Дмитрий Свищев. Авторы предлагают установить порядок, при котором женщины, решившие направить материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, имели бы право отказаться от использования данных средств по указанной цели при условии осуществления их использования в других целях, предусмотренных действующим законодательством. Причем, речь идет о перенаправлении средств уже после того, как женщине была назначена накопительная пенсия.

«Иногда, уже после назначения выплат накопительной части пенсии, у граждан возникает необходимость перенаправить средства, полученные в рамках программы маткапитала, на другие цели. К примеру, это может быть покупка жилья, оплата образования для ребенка, покупка определенных услуг или товаров, которые предназначены для социальной адаптации инвалидов и прочее», - объясняют депутаты. При этом, по их словам, действующее законодательство лишает женщину такого права в случае назначения накопительной пенсии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:27

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