Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в Крыму





«Исторически сложилось так, что Крым является вододефицитным регионом, поэтому следовало бы обратить внимание на экономное и рациональное использование доступных водных ресурсов с целью сведения возможных рисков, связанных с дефицитом пресной воды, к минимальным значениям», - отметил ученый. По словам Прокопова, первым делом следует обратить внимание на водопотери. По разным оценкам, водопроводные сети в регионе, которые были проложены еще в советский период, изношены примерно на 30-50%. «По этой причине важно наладить интенсивную работу по их оперативной замене», - утверждает эксперт.Кроме всего прочего, по словам ученого, необходимо обеспечить повсеместный переход на более современные и экономичные методы орошения, которые в последние годы все активнее внедряются в хозяйствах многих стран. Наконец, подчеркивает геоэколог, не лишним было бы ввести регулирование в сфере использования аграриями установок, с помощью которых они разгоняют облака.