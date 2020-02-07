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Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в Крыму

Крымский полуостров исторически является регионом с дефицитом пресной воды, поэтому для минимизации рисков, связанных с ее нехваткой, требуется комплексный подход. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, рассказал российский геоэколог из КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.
Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в Крыму

«Исторически сложилось так, что Крым является вододефицитным регионом, поэтому следовало бы обратить внимание на экономное и рациональное использование доступных водных ресурсов с целью сведения возможных рисков, связанных с дефицитом пресной воды, к минимальным значениям», - отметил ученый. По словам Прокопова, первым делом следует обратить внимание на водопотери. По разным оценкам, водопроводные сети в регионе, которые были проложены еще в советский период, изношены примерно на 30-50%. «По этой причине важно наладить интенсивную работу по их оперативной замене», - утверждает эксперт.

Кроме всего прочего, по словам ученого, необходимо обеспечить повсеместный переход на более современные и экономичные методы орошения, которые в последние годы все активнее внедряются в хозяйствах многих стран. Наконец, подчеркивает геоэколог, не лишним было бы ввести регулирование в сфере использования аграриями установок, с помощью которых они разгоняют облака.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:58

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