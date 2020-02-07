Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в Крыму
Крымский полуостров исторически является регионом с дефицитом пресной воды, поэтому для минимизации рисков, связанных с ее нехваткой, требуется комплексный подход. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, рассказал российский геоэколог из КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.
«Исторически сложилось так, что Крым является вододефицитным регионом, поэтому следовало бы обратить внимание на экономное и рациональное использование доступных водных ресурсов с целью сведения возможных рисков, связанных с дефицитом пресной воды, к минимальным значениям», - отметил ученый. По словам Прокопова, первым делом следует обратить внимание на водопотери. По разным оценкам, водопроводные сети в регионе, которые были проложены еще в советский период, изношены примерно на 30-50%. «По этой причине важно наладить интенсивную работу по их оперативной замене», - утверждает эксперт.
Кроме всего прочего, по словам ученого, необходимо обеспечить повсеместный переход на более современные и экономичные методы орошения, которые в последние годы все активнее внедряются в хозяйствах многих стран. Наконец, подчеркивает геоэколог, не лишним было бы ввести регулирование в сфере использования аграриями установок, с помощью которых они разгоняют облака.
«Исторически сложилось так, что Крым является вододефицитным регионом, поэтому следовало бы обратить внимание на экономное и рациональное использование доступных водных ресурсов с целью сведения возможных рисков, связанных с дефицитом пресной воды, к минимальным значениям», - отметил ученый. По словам Прокопова, первым делом следует обратить внимание на водопотери. По разным оценкам, водопроводные сети в регионе, которые были проложены еще в советский период, изношены примерно на 30-50%. «По этой причине важно наладить интенсивную работу по их оперативной замене», - утверждает эксперт.
Кроме всего прочего, по словам ученого, необходимо обеспечить повсеместный переход на более современные и экономичные методы орошения, которые в последние годы все активнее внедряются в хозяйствах многих стран. Наконец, подчеркивает геоэколог, не лишним было бы ввести регулирование в сфере использования аграриями установок, с помощью которых они разгоняют облака.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:58