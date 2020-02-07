Газовый баллон взорвался в руках у жителя Омской области и сжег его дом





О происшествии экстренным службам сообщил сосед, который проживает возле пострадавшего сельчанина. К месту происшествия для тушения образовавшегося в результате взрыва пожара были направлены три единицы спецтехники и девять человек личного состава. По данным МЧС, окончательно ликвидировать пожар удалось ближе к 21 часу 25 минутам. «По предварительной экспертизе, утечка и взрыв газа произошли в результате попытки самостоятельно заправить баллон. Пострадавший мужчина получил ожоги примерно 80% поверхности тела и на данный момент находится в медицинском учреждении, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Пострадала также и супруга мужчины, однако женщина получила телесные повреждения меньшей тяжести. Кроме того, на месте происшествия были изъяты два газовых баллона. Проверка по факту этого инцидента продолжается», - отметили в ведомстве.Как рассказали местной прессе другие сельчане, дом пострадавшего выгорел практически полностью.