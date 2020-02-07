В Тверской области прошли учения с участием новейших Су-35С
На военном аэродроме Хотилово на территории Тверской области прошли первые в нынешнем году учения с участием новейших многоцелевых сверхманевренных российских истребителей Су-35С. Как сообщает телеканал Минобороны РФ «Звезда», данная летная техника поступила в распоряжение полка лишь в минувшем году.
Пилотам новых истребителей в рамках проводимых учений предстояло подняться в небо в условиях плохой видимости и метели. На первых этапах были проведены тренировки по отработке взлета с условно поврежденной ракетными ударами ВПП с одновременным уходом от удара и посадкой на запасном аэродроме. На втором этапе в рамках учений пилоты провели маневренные воздушные бои с электронными стрельбами.
Несмотря на довольно сложные метеорологические условия, все самолеты взлетали без допущения ошибок, в то же самое время, их экипажам удалось в полной мере и с максимальной успешностью выполнить все поставленные перед ними учебно-боевые задачи.
Пилотам новых истребителей в рамках проводимых учений предстояло подняться в небо в условиях плохой видимости и метели. На первых этапах были проведены тренировки по отработке взлета с условно поврежденной ракетными ударами ВПП с одновременным уходом от удара и посадкой на запасном аэродроме. На втором этапе в рамках учений пилоты провели маневренные воздушные бои с электронными стрельбами.
Несмотря на довольно сложные метеорологические условия, все самолеты взлетали без допущения ошибок, в то же самое время, их экипажам удалось в полной мере и с максимальной успешностью выполнить все поставленные перед ними учебно-боевые задачи.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:10