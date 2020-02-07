В Тверской области прошли учения с участием новейших Су-35С





Пилотам новых истребителей в рамках проводимых учений предстояло подняться в небо в условиях плохой видимости и метели. На первых этапах были проведены тренировки по отработке взлета с условно поврежденной ракетными ударами ВПП с одновременным уходом от удара и посадкой на запасном аэродроме. На втором этапе в рамках учений пилоты провели маневренные воздушные бои с электронными стрельбами.Несмотря на довольно сложные метеорологические условия, все самолеты взлетали без допущения ошибок, в то же самое время, их экипажам удалось в полной мере и с максимальной успешностью выполнить все поставленные перед ними учебно-боевые задачи.