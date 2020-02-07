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Су-34 поднялся на 17 километров во время учения на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае пилоты бомбардировочной части ВВС и ПВО ВВО провели учения, в рамках которых отрабатывались полеты на самолетах Су-34. Полеты на Дальнем Востоке проходили при максимально низких температурах на максимальной высоте в 17 000 метров.
Су-34 поднялся на 17 километров во время учения на Дальнем Востоке

«Весь личный состав имеет богатый опыт работы с образцами Су-34, поэтому полеты на высотах до 17 000 метров были выполнены успешно, что в очередной раз позволило доказать надежность и функциональность этой летной техники», - сообщает пресс-центр округа. Отмечается также, что перед подъемом на максимальную высоту пилоты и сотрудники инженерно-технических служб провели проверку работоспособности всех узлов и механизмов боевых машин, их ходовых качеств и управляемости на предельно допустимых высотах.

Стоит также добавить, что истребители-бомбардировщики Су-34 были созданы для нанесения ударов преимущественно по наземным целям в тактической оперативной глубине в условиях максимального противодействия средств ПВО потенциального противника, именно этим и обусловлена способность данных аппаратов вести полеты на столь большой высоте.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:28

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