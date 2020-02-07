Россия разместит на Кольском полуострове «охотников» за гиперзвуковыми целями





«С целью повышения боевого потенциала Северного флота РФ на территории Кольского полуострова будут развернуты две новые РЛС серии «Резонанс-Н». Один из радаров уже устанавливается на позицию, второй доставлен к месту размещения и будет развернут до конца года», - приводит агентство слова своего собеседника.Отмечается, что ранее на вооружение Северного флота уже поступили три такие РЛС. Две из них размещены на территории Архангельской области, еще одна – на архипелаге Новая земля. Благодаря этому, отмечает источник издания, до конца года северные рубежи страны будут контролироваться сразу пятью «охотниками» за гиперзвуковыми целями.