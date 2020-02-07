Россия разместит на Кольском полуострове «охотников» за гиперзвуковыми целями
Новые РЛС серии «Резонанс-Н», которые способны засекать гиперзвуковые цели, будут в скором времени развернуты на территории Кольского полуострова. Подобные мероприятия должны быть завершены еще до конца 2020 года, сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на собственные источники в отечественном ОПК.
«С целью повышения боевого потенциала Северного флота РФ на территории Кольского полуострова будут развернуты две новые РЛС серии «Резонанс-Н». Один из радаров уже устанавливается на позицию, второй доставлен к месту размещения и будет развернут до конца года», - приводит агентство слова своего собеседника.
Отмечается, что ранее на вооружение Северного флота уже поступили три такие РЛС. Две из них размещены на территории Архангельской области, еще одна – на архипелаге Новая земля. Благодаря этому, отмечает источник издания, до конца года северные рубежи страны будут контролироваться сразу пятью «охотниками» за гиперзвуковыми целями.
«С целью повышения боевого потенциала Северного флота РФ на территории Кольского полуострова будут развернуты две новые РЛС серии «Резонанс-Н». Один из радаров уже устанавливается на позицию, второй доставлен к месту размещения и будет развернут до конца года», - приводит агентство слова своего собеседника.
Отмечается, что ранее на вооружение Северного флота уже поступили три такие РЛС. Две из них размещены на территории Архангельской области, еще одна – на архипелаге Новая земля. Благодаря этому, отмечает источник издания, до конца года северные рубежи страны будут контролироваться сразу пятью «охотниками» за гиперзвуковыми целями.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:14