В Новосибирской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин
В Новосибирской области мужчина сумел ограбить один из местных продовольственных магазинов, вооружившись обычным игрушечным пистолетом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД по региону.
По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Чановского района области. Местный житель зашел в магазин и, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, совершил ограбление этого торгового предприятия. В результате грабителю удалось завладеть не деньгами, а куда более скромной добычей: парой флаконов женских духов и пачкой пельменей.
В настоящее время сотрудники органов правопорядка уже нашли и задержали подозреваемого в совершении этого ограбления. Мужчина в момент задержания находился в своем доме. По его словам, награбленное он успел израсходовать – выпил оба флакона духов и употребил в пищу половину пачки пельменей, сообщает издание «ПолитЭксперт».
По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Чановского района области. Местный житель зашел в магазин и, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, совершил ограбление этого торгового предприятия. В результате грабителю удалось завладеть не деньгами, а куда более скромной добычей: парой флаконов женских духов и пачкой пельменей.
В настоящее время сотрудники органов правопорядка уже нашли и задержали подозреваемого в совершении этого ограбления. Мужчина в момент задержания находился в своем доме. По его словам, награбленное он успел израсходовать – выпил оба флакона духов и употребил в пищу половину пачки пельменей, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:31