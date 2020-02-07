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В Новосибирской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин

В Новосибирской области мужчина сумел ограбить один из местных продовольственных магазинов, вооружившись обычным игрушечным пистолетом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД по региону.
В Новосибирской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Чановского района области. Местный житель зашел в магазин и, угрожая сотруднице игрушечным пистолетом, совершил ограбление этого торгового предприятия. В результате грабителю удалось завладеть не деньгами, а куда более скромной добычей: парой флаконов женских духов и пачкой пельменей.

В настоящее время сотрудники органов правопорядка уже нашли и задержали подозреваемого в совершении этого ограбления. Мужчина в момент задержания находился в своем доме. По его словам, награбленное он успел израсходовать – выпил оба флакона духов и употребил в пищу половину пачки пельменей, сообщает издание «ПолитЭксперт».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:31

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