Forbes отметил преимущество российский атомных подводных беспилотников





По данным издания, общая численность членов экипажа обычной субмарины ВМС США, как правило, составляет около 100 человек. Общая численность военнослужащих на таких же судах российского флота намного меньше. По мнению авторов материала, опубликованного на страницах Forbes, подобная особенность позволяет России получить преимущество по времени пребывания в плавании. Кроме того, Россия сегодня проявляет больше заинтересованности в развитии передовых технологий робототехники, а потому может стать первой в мире страной, которая получит на вооружение боевые атомные подводные беспилотники.Кроме того, отмечается, что у Российской Федерации есть все шансы на скорую реализацию подобного проекта. Но даже без этого на вооружении ВМФ России стоят автономные межконтинентальные торпеды серии «Посейдон», которые оснащены ядерными боеголовками и атомными энергетическими установками, что уже дает стране серьезное преимущество перед потенциальным противником.