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100-летняя жительница Великобритании поделилась секретом долголетия

Жительница Великобритании Летиция Ланкастер в конце января 2019 года отметила свой 100-летний юбилей и даже спела на собственном дне рождения любимую песню Луи Армстронга. Местная пресса пообщалась с долгожительницей и даже выведала у нее секрет долголетия.
100-летняя жительница Великобритании поделилась секретом долголетия

Как рассказывает сама британка, в молодости она очень любила выступать перед любой доступной аудиторией, чаще всего женщина предпочитала танцевать или петь. В возрасте около 20 лет она даже выступала на профессиональном уровне. Оказавшись в доме престарелых, пожилая женщина не отказалась от занятий творчеством и продолжила выступать перед зрителями. «В каком бы возрасте я ни была, я никогда не перестаю петь. Выступления перед публикой всегда оставались одной из самых важных частей моей жизни. Ведь именно это доставляет мне наибольшее удовольствие и заставляет чувствовать себя счастливой», - рассказывает женщина о своем секрете.

Отмечается, что Летиция Ланкастер родилась в Англии, однако более 30 лет тому назад вместе с семьей переехала жить в Шотландию. После кончины ее супруга, ушедшего из жизни в 2010 году, женщина решила перебраться в один из местных домов престарелых, чтобы иметь возможность общаться с ровесниками.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:48

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