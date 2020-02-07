100-летняя жительница Великобритании поделилась секретом долголетия





Как рассказывает сама британка, в молодости она очень любила выступать перед любой доступной аудиторией, чаще всего женщина предпочитала танцевать или петь. В возрасте около 20 лет она даже выступала на профессиональном уровне. Оказавшись в доме престарелых, пожилая женщина не отказалась от занятий творчеством и продолжила выступать перед зрителями. «В каком бы возрасте я ни была, я никогда не перестаю петь. Выступления перед публикой всегда оставались одной из самых важных частей моей жизни. Ведь именно это доставляет мне наибольшее удовольствие и заставляет чувствовать себя счастливой», - рассказывает женщина о своем секрете.Отмечается, что Летиция Ланкастер родилась в Англии, однако более 30 лет тому назад вместе с семьей переехала жить в Шотландию. После кончины ее супруга, ушедшего из жизни в 2010 году, женщина решила перебраться в один из местных домов престарелых, чтобы иметь возможность общаться с ровесниками.