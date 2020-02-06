В США сняли ролик об уничтожении систем, похожих на российские С-400





Данный ролик был размещен на официальном канале компании на сервисе YouTube. На нем показано, как указанный вертолет движется по воздуху над горной местностью, выпуская управляемые боеприпасы, и спускается в низину в каньоне. Впоследствии с помощью бортовой системы наведения Bell 360 Invictus направляет основные средства поражения в направлении колонны военной техники, в составе которой передвигаются также и мобильные системы ПВО, очень похожие на отечественные С-400.Примечательно, что ЗРК С-400 уже не в первый раз становятся предметом активного обсуждения в мировой прессе. Подобное внимание вызвано контрактами на поставку таких систем в Турцию, Китай и Индию, что вызывает немало обеспокоенности в странах НАТО.