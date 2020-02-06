Жилье для несовершеннолетнего ребенка: Путин подписал «закон о дополнительных алиментах»
После развода родителей тот из них, кто живет отдельно от ребенка, должен будет понести дополнительные расходы на обеспечение своего несовершеннолетнего наследника жилплощадью. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.
Согласно новому закону, суды будут оценивать ситуацию с принятием во внимание сложившихся обстоятельств, а решение они будут принимать, основываясь на балансе интересов ребенка и того из родителей, которому придется платить алименты. Фактически при разводе родитель, который будет жить отдельно от несовершеннолетнего ребенка, будет вынужден нести дополнительные расходы, которые ранее уже прозвали дополнительными алиментами.
До сих пор действующими нормами Семейного кодекса России процесс трактовался таким образом, что привлечь второго родителя к дополнительным расходам сверх назначенных алиментов можно было лишь в исключительных ситуациях, которые имели отношение к здоровью несовершеннолетних детей. Теперь же заставить второго родителя после расторжения брака платить больше судам будет значительно проще.
Согласно новому закону, суды будут оценивать ситуацию с принятием во внимание сложившихся обстоятельств, а решение они будут принимать, основываясь на балансе интересов ребенка и того из родителей, которому придется платить алименты. Фактически при разводе родитель, который будет жить отдельно от несовершеннолетнего ребенка, будет вынужден нести дополнительные расходы, которые ранее уже прозвали дополнительными алиментами.
До сих пор действующими нормами Семейного кодекса России процесс трактовался таким образом, что привлечь второго родителя к дополнительным расходам сверх назначенных алиментов можно было лишь в исключительных ситуациях, которые имели отношение к здоровью несовершеннолетних детей. Теперь же заставить второго родителя после расторжения брака платить больше судам будет значительно проще.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:03