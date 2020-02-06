Виталий Милонов объяснил спешку с внесением поправок в Конституцию
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов рассказал, почему поправки в Конституцию РФ необходимо вносить именно сейчас. О важности внесения правок в Основной закон страны парламентарий рассказал во время круглого стола, прошедшего в пресс-центре «Патриот».
В беседе с журналистами издания «НьюИнформ» депутат отметил, что именно сейчас появилась актуальная необходимость внесения правок в Конституцию России, поскольку в ближайшем будущем стране предстоит вступить в принципиально «новый политический раунд».
«Через год Россия вступает в новый политический сезон – парламентские выборы, за которыми последуют выборы президента страны. Крайне важно, чтобы поправки были приняты в их окончательном виде до этого и были нормально восприняты общественностью. Только таким образом формирование нового политического раунда по измененным правилам будет полезным для государства и его общества. Время для этого выбрано довольно грамотно, поскольку есть возможность спокойно рассмотреть все эти поправки и принять их», - подчеркнул Милонов.
В беседе с журналистами издания «НьюИнформ» депутат отметил, что именно сейчас появилась актуальная необходимость внесения правок в Конституцию России, поскольку в ближайшем будущем стране предстоит вступить в принципиально «новый политический раунд».
«Через год Россия вступает в новый политический сезон – парламентские выборы, за которыми последуют выборы президента страны. Крайне важно, чтобы поправки были приняты в их окончательном виде до этого и были нормально восприняты общественностью. Только таким образом формирование нового политического раунда по измененным правилам будет полезным для государства и его общества. Время для этого выбрано довольно грамотно, поскольку есть возможность спокойно рассмотреть все эти поправки и принять их», - подчеркнул Милонов.
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:32