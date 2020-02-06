Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки





Эту древнюю дренажную систему более двух тысяч лет тому назад строили в три этапа. Тоннели берут свое начало у Помпейского форума и идут в направлении Имперской виллы. Далее сток проходит под Виа Марииной и статуей Кентавра. В свое время входы в эти канализационные каналы были заблокированы, но в обозримом будущем их снова откроют и введут в эксплуатацию. Такое решение вызвано затоплением от сильных ливней. Еще в 2018 году специалисты оценили состояние тоннелей и назвали их пригодными для отведения вод, тем более, что в прежние времена эта древняя система применялась как раз для отвода лишней воды в море.Эта сложная, старая, но в то же время весьма устойчивая сеть тоннелей частично была достроена римлянами в первом столетии нашей эры. А проект ее изучения ученые называют одной из важнейших задач действующего на территории древнего города одноименного археологического парка.