Стоки древнего города Помпеи вернут в эксплуатацию через 2300 лет после постройки
Дренажные стоки древнего города Помпеи, которые сохранились в идеальном состоянии до нынешнего времени, могут снова начать использовать через 23 столетия после их постройки. Тоннели протяженностью около 460 метров пролегают прямо под самыми знаменитыми строениями этого итальянского города.
Эту древнюю дренажную систему более двух тысяч лет тому назад строили в три этапа. Тоннели берут свое начало у Помпейского форума и идут в направлении Имперской виллы. Далее сток проходит под Виа Марииной и статуей Кентавра. В свое время входы в эти канализационные каналы были заблокированы, но в обозримом будущем их снова откроют и введут в эксплуатацию. Такое решение вызвано затоплением от сильных ливней. Еще в 2018 году специалисты оценили состояние тоннелей и назвали их пригодными для отведения вод, тем более, что в прежние времена эта древняя система применялась как раз для отвода лишней воды в море.
Эта сложная, старая, но в то же время весьма устойчивая сеть тоннелей частично была достроена римлянами в первом столетии нашей эры. А проект ее изучения ученые называют одной из важнейших задач действующего на территории древнего города одноименного археологического парка.
Эту древнюю дренажную систему более двух тысяч лет тому назад строили в три этапа. Тоннели берут свое начало у Помпейского форума и идут в направлении Имперской виллы. Далее сток проходит под Виа Марииной и статуей Кентавра. В свое время входы в эти канализационные каналы были заблокированы, но в обозримом будущем их снова откроют и введут в эксплуатацию. Такое решение вызвано затоплением от сильных ливней. Еще в 2018 году специалисты оценили состояние тоннелей и назвали их пригодными для отведения вод, тем более, что в прежние времена эта древняя система применялась как раз для отвода лишней воды в море.
Эта сложная, старая, но в то же время весьма устойчивая сеть тоннелей частично была достроена римлянами в первом столетии нашей эры. А проект ее изучения ученые называют одной из важнейших задач действующего на территории древнего города одноименного археологического парка.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:01