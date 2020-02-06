Александр Новак заявил о необходимости изучения влияния эпидемии коронавируса на рынок нефти
Техкомитет ОПЕК+ во время заседания в Австрии активно обсуждает различные варианты реакции на ситуацию, которая сложилось на рынке энергоресурсов из-за снижения спроса на нефть, вызванного эпидемией нового типа коронавируса. С таким заявлением выступил глава российского Минэнерго Александр Новак.
По словам российского министра, в заседании комитета принимают участие и отечественные специалисты, при этом у Москвы пока нет четкого понимания сложившейся ситуации, а потому она не готова определиться с конкретными мерами реагирования. Нужно наблюдать за изменением ситуации на мировом рынке, чтобы понять ее динамику, а также то, какое влияние на нее оказывает вспышка распространения вируса. По словам Новака, встреча ОПЕК+ может быть также перенесена с марта на февраль, если все страны-участники соглашения пойдут на этот шаг.
Примечательно, что немногим ранее аналитики агентства Moodys опубликовали прогноз, в соответствии с которым уровень спроса на нефть от крупнейшего мирового потребителя – Китая, - может в ближайшем будущем сократиться на 10%. По мнению специалистов, подобные изменения приведут к падению цен на нефть до 50 долларов за баррель и их удержанию на этом уровне в течение какого-то времени.
По словам российского министра, в заседании комитета принимают участие и отечественные специалисты, при этом у Москвы пока нет четкого понимания сложившейся ситуации, а потому она не готова определиться с конкретными мерами реагирования. Нужно наблюдать за изменением ситуации на мировом рынке, чтобы понять ее динамику, а также то, какое влияние на нее оказывает вспышка распространения вируса. По словам Новака, встреча ОПЕК+ может быть также перенесена с марта на февраль, если все страны-участники соглашения пойдут на этот шаг.
Примечательно, что немногим ранее аналитики агентства Moodys опубликовали прогноз, в соответствии с которым уровень спроса на нефть от крупнейшего мирового потребителя – Китая, - может в ближайшем будущем сократиться на 10%. По мнению специалистов, подобные изменения приведут к падению цен на нефть до 50 долларов за баррель и их удержанию на этом уровне в течение какого-то времени.
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:36