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Коронавирус превратил китайский Ухань в город-призрак

В Сети опубликован видеоролик, снятый с помощью дронов, пролетевших улицами китайского города Ухань. Как оказалось, после введения карантина, вызванного вспышкой нового типа коронавируса, улицы этого населенного пункта постепенно опустели и сейчас он больше напоминает вымерший город-призрак.
Коронавирус превратил китайский Ухань в город-призрак

Сообщается, что после введения карантина сам город оказался изолирован, кроме того, в нем запрещено проведение любых развлекательных мероприятий, а гражданам местные власти даже запретили пользоваться личным автотранспортом. Кроме того, в городе закрылись все рынки и другие места потенциального скопления большого количества людей. Все эти меры власти КНР объясняют желанием свести темпы распространения вируса к минимуму. Примечательно, что помимо Уханя такой же карантин был объявлен еще в полутора десятках соседних городов. На данный момент в изоляции и на карантине находятся порядка 45 миллионов жителей Поднебесной.

Два дня тому назад китайские власти сообщили, что уровень смертности в стране среди заболевших новым типом вируса впервые сократился с 2,3%, зафиксированных в первые дни вспышки, до 2,1%.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:34

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