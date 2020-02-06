Коронавирус превратил китайский Ухань в город-призрак





Сообщается, что после введения карантина сам город оказался изолирован, кроме того, в нем запрещено проведение любых развлекательных мероприятий, а гражданам местные власти даже запретили пользоваться личным автотранспортом. Кроме того, в городе закрылись все рынки и другие места потенциального скопления большого количества людей. Все эти меры власти КНР объясняют желанием свести темпы распространения вируса к минимуму. Примечательно, что помимо Уханя такой же карантин был объявлен еще в полутора десятках соседних городов. На данный момент в изоляции и на карантине находятся порядка 45 миллионов жителей Поднебесной.Два дня тому назад китайские власти сообщили, что уровень смертности в стране среди заболевших новым типом вируса впервые сократился с 2,3%, зафиксированных в первые дни вспышки, до 2,1%.