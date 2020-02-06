Ученые предсказывают глобальный системный коллапс, приводящий к вымиранию человечества до конца 21 века





По данным ученых, основными факторами, провоцирующими возникновение многих экологических кризисов, являются климатические изменения и отрицательное влияние людей на окружающую среду. Эти факторы способны спровоцировать глобальный системный коллапс, который повлечет за собой вымирание человечества. По мнению ученых, он произойдет до конца 21 века. Катастрофе будут предшествовать экологические кризисы, связаны с изменениями климата и стихийными бедствиями. Также появятся проблемы с питьевой водой, будет наблюдаться повышение температуры до экстремальных показателей и поднятие уровней океанов. Ученые предполагают, что человечество столкнется с множеством факторов, каждый из которых является огромной проблемой. Однако если с одной проблемой можно справиться, то с несколькими одновременно человеческая цивилизация не в силах будет бороться.Ученые также проинформировали, что все попытки человечества справиться с глобальным потеплением пока не приносят результатов.