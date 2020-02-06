Адмирал Виктор Кравченко прокомментировал слова об угрозе российских подлодок
Российский флот постоянно наращивает мощь, а отечественные подлодки выполняют задачи во всех уголках мира, а потому побережье США никогда не будет считаться безопасным местом для американских субмарин. Об этом заявил экс-начальник штаба ВМФ России, адмирал Виктор Кравченко в ответ на слова вице-адмирала ВМС США Эндрю Льюиса, предупредившим об угрозе, исходящей от российских подлодок у восточных берегов США.
«Восточное побережье Соединенных Штатов, впрочем, и западное тоже, так и не станут безопасным пристанищем для американских субмарин. Даже в 90-х годах, когда средств на развитие и нормальное функционирование российского флота все время не хватало, российские АПЛ выходили в океан для выполнения патрулирования и ряда учебно-боевых задач», - подчеркнул адмирал.
А сейчас, по утверждению эксперта, ситуация с выделением средств для нужд флота заметно отличается от конца прошлого века. На данный момент в боевой состав регулярно поступают новейшие атомные подлодки, выполненные по усовершенствованным проектам, и даже стратегические субмарины проекта «Борей-А». Кроме того, появляются и новые проекты ракет для подводного базирования. В качестве примера адмирал привел ракеты серии «Калибр». Наконец, напомнил он, проходят завершающую стадию испытаний гиперзвуковые ракеты серии «Циркон».
«Боевая мощь отечественного флота увеличилась в разы», - отметил адмирал, добавив, что опасность от подлодок ВМФ России исходит в любом из районов Мирового океана.
«Восточное побережье Соединенных Штатов, впрочем, и западное тоже, так и не станут безопасным пристанищем для американских субмарин. Даже в 90-х годах, когда средств на развитие и нормальное функционирование российского флота все время не хватало, российские АПЛ выходили в океан для выполнения патрулирования и ряда учебно-боевых задач», - подчеркнул адмирал.
А сейчас, по утверждению эксперта, ситуация с выделением средств для нужд флота заметно отличается от конца прошлого века. На данный момент в боевой состав регулярно поступают новейшие атомные подлодки, выполненные по усовершенствованным проектам, и даже стратегические субмарины проекта «Борей-А». Кроме того, появляются и новые проекты ракет для подводного базирования. В качестве примера адмирал привел ракеты серии «Калибр». Наконец, напомнил он, проходят завершающую стадию испытаний гиперзвуковые ракеты серии «Циркон».
«Боевая мощь отечественного флота увеличилась в разы», - отметил адмирал, добавив, что опасность от подлодок ВМФ России исходит в любом из районов Мирового океана.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:47