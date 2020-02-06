Адмирал Виктор Кравченко прокомментировал слова об угрозе российских подлодок





«Восточное побережье Соединенных Штатов, впрочем, и западное тоже, так и не станут безопасным пристанищем для американских субмарин. Даже в 90-х годах, когда средств на развитие и нормальное функционирование российского флота все время не хватало, российские АПЛ выходили в океан для выполнения патрулирования и ряда учебно-боевых задач», - подчеркнул адмирал.А сейчас, по утверждению эксперта, ситуация с выделением средств для нужд флота заметно отличается от конца прошлого века. На данный момент в боевой состав регулярно поступают новейшие атомные подлодки, выполненные по усовершенствованным проектам, и даже стратегические субмарины проекта «Борей-А». Кроме того, появляются и новые проекты ракет для подводного базирования. В качестве примера адмирал привел ракеты серии «Калибр». Наконец, напомнил он, проходят завершающую стадию испытаний гиперзвуковые ракеты серии «Циркон».«Боевая мощь отечественного флота увеличилась в разы», - отметил адмирал, добавив, что опасность от подлодок ВМФ России исходит в любом из районов Мирового океана.