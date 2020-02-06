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В Саратовской области труп пенсионерки больше месяца пролежал в ванной

В Балакове (Саратовская область) в минувшую среду, 5 февраля, был обнаружен труп 78-летней местной жительницы. Сообщается, что тело пенсионерки до момента его обнаружения более месяца пролежало в ванной.

По данным прессы со ссылкой на ГСУ СК РФ по области, к стражам порядка изначально обратились соседи пожилой женщины, которые обеспокоились тем фактом, что женщина в течение длительного времени не выходила из квартиры и не появлялась во дворе. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, где проживала пенсионерка, и при осмотре ее квартиры обнаружили тело гражданки без признаков жизни – она лежала на полу в ванной комнате. Позднее эксперты предварительно установили, что женщина скончалась более месяца назад.

На данный момент по факту обнаружения трупа пожилой женщины организована проверка, по итогам которой следователям предстоит принять дальнейшее процессуальное решение.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:52

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