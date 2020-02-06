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Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию

Любовь Успенская рассказала, что никогда не получала пенсию. Она призналась, что не хочет ни от кого зависеть, и планирует продолжать работать дальше.

Любовь Успенская, которая отпраздновала свое 65-летие в прошлом году в феврале, призналась, что никогда не получала пенсию от государства. Она рассказала, что не является пенсионером и даже никогда не занималась этим вопросом. Вокалистка много работает, у нее есть другие проблемы и о пенсии думать некогда.

Напомним, что ранее Елена Ханга жаловалась на свое пенсионное пособие в 23 тыс. рублей. Она сообщала, что не может купить себе хорошие вещи. А вот Александр Садальский рассказал, что звезда притворяется. Часто певцы и артисты говорят о своей базовой пенсии, не учитывая надбавки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:19

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