Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию





Любовь Успенская, которая отпраздновала свое 65-летие в прошлом году в феврале, призналась, что никогда не получала пенсию от государства. Она рассказала, что не является пенсионером и даже никогда не занималась этим вопросом. Вокалистка много работает, у нее есть другие проблемы и о пенсии думать некогда.Напомним, что ранее Елена Ханга жаловалась на свое пенсионное пособие в 23 тыс. рублей. Она сообщала, что не может купить себе хорошие вещи. А вот Александр Садальский рассказал, что звезда притворяется. Часто певцы и артисты говорят о своей базовой пенсии, не учитывая надбавки.