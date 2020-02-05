В Череповце полицейского обвиняют в нанесении битой тяжких телесных повреждений супругу приятельницы
Полицейского города Череповец обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений после выяснения отношений с супругом своей приятельницы. Мужчина хотел защитить знакомую, однако нанёс множество травм битой.
Представитель полиции города Череповец стал фигурантом уголовного дела. Согласно данным СУ СК России по Вологодской области, инцидент произошел 30 декабря. Женщина сообщила полицейскому о ссоре с мужем. Мужчина решил лично поговорить с обидчиком. Он заметил его на улице, спросил его фамилию, а после принялся избивать. Нападавший сначала нанёс несколько ударов по лицу, а потом принялся наносить удары битой.
В ходе конфликта потерпевший получил множество травм. Пострадавший обратился за помощью к жильцам ближайшего дома. В клинике его прооперировали в экстренном порядке и в течении 2 недель он находился в коме. Полицейский сразу же был уволен из правоохранительных органов после известия о произошедшем. Он до последнего отказывался признавать свою вину, однако таксист, подвозивший его, рассказал, что при нём была бейсбольная бита в руках. На данный момент уголовное дело передано в суд.
Представитель полиции города Череповец стал фигурантом уголовного дела. Согласно данным СУ СК России по Вологодской области, инцидент произошел 30 декабря. Женщина сообщила полицейскому о ссоре с мужем. Мужчина решил лично поговорить с обидчиком. Он заметил его на улице, спросил его фамилию, а после принялся избивать. Нападавший сначала нанёс несколько ударов по лицу, а потом принялся наносить удары битой.
В ходе конфликта потерпевший получил множество травм. Пострадавший обратился за помощью к жильцам ближайшего дома. В клинике его прооперировали в экстренном порядке и в течении 2 недель он находился в коме. Полицейский сразу же был уволен из правоохранительных органов после известия о произошедшем. Он до последнего отказывался признавать свою вину, однако таксист, подвозивший его, рассказал, что при нём была бейсбольная бита в руках. На данный момент уголовное дело передано в суд.
Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:44