В Череповце полицейского обвиняют в нанесении битой тяжких телесных повреждений супругу приятельницы





Представитель полиции города Череповец стал фигурантом уголовного дела. Согласно данным СУ СК России по Вологодской области, инцидент произошел 30 декабря. Женщина сообщила полицейскому о ссоре с мужем. Мужчина решил лично поговорить с обидчиком. Он заметил его на улице, спросил его фамилию, а после принялся избивать. Нападавший сначала нанёс несколько ударов по лицу, а потом принялся наносить удары битой.В ходе конфликта потерпевший получил множество травм. Пострадавший обратился за помощью к жильцам ближайшего дома. В клинике его прооперировали в экстренном порядке и в течении 2 недель он находился в коме. Полицейский сразу же был уволен из правоохранительных органов после известия о произошедшем. Он до последнего отказывался признавать свою вину, однако таксист, подвозивший его, рассказал, что при нём была бейсбольная бита в руках. На данный момент уголовное дело передано в суд.