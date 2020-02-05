В Ялте двух человек волной смыло в море





Инцидент зафиксирован вблизи “Ласточкиного гнезда” где мужчина и девушка упали в море с причала. Двух пострадавших сбила высокая волна, которая смыла их в водоем, после чего они не смогли выбраться самостоятельно. В МЧС предупреждают жителей Крыма, что подходить к кромке воды жителям сейчас опасно из-за сильных волнений и низкой температуры. Эксперты уверены, что у жертв произошедшего не было шанса спастись без посторонней помощи.Для поиска тел были привлечены водолазы и рыболовецкие суда, имеющие лицензию на выход в море в шторм. Тела покойных граждан подняли на борт корабля, проплывавшего мимо.