В Ялте двух человек волной смыло в море
В Ялте двое граждан смыло волной в море, в результате чего они погибли. Особую опасность представляло волнение моря на уровне 4 баллов и то, что температура воды не превышала 7 градусов.
Инцидент зафиксирован вблизи “Ласточкиного гнезда” где мужчина и девушка упали в море с причала. Двух пострадавших сбила высокая волна, которая смыла их в водоем, после чего они не смогли выбраться самостоятельно. В МЧС предупреждают жителей Крыма, что подходить к кромке воды жителям сейчас опасно из-за сильных волнений и низкой температуры. Эксперты уверены, что у жертв произошедшего не было шанса спастись без посторонней помощи.
Для поиска тел были привлечены водолазы и рыболовецкие суда, имеющие лицензию на выход в море в шторм. Тела покойных граждан подняли на борт корабля, проплывавшего мимо.
Инцидент зафиксирован вблизи “Ласточкиного гнезда” где мужчина и девушка упали в море с причала. Двух пострадавших сбила высокая волна, которая смыла их в водоем, после чего они не смогли выбраться самостоятельно. В МЧС предупреждают жителей Крыма, что подходить к кромке воды жителям сейчас опасно из-за сильных волнений и низкой температуры. Эксперты уверены, что у жертв произошедшего не было шанса спастись без посторонней помощи.
Для поиска тел были привлечены водолазы и рыболовецкие суда, имеющие лицензию на выход в море в шторм. Тела покойных граждан подняли на борт корабля, проплывавшего мимо.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:44