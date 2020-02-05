В Китае назвали преимущества российского истребителя J-20 над F-35 США





Одно из авторитетных китайских профильных изданий Sohu опубликовало заключение экспертов относительно характеристик военной авиации России и Соединенных Штатов. Среди параметров воздушных суден пятого поколения упоминается авиапушка, в частности, профессионалы сомневаются в ее целесообразности. Также в статье приводятся жалобы пилотов на вибрирование, которое ощущается внутри кабины самолёта американских ВВС.Кроме того, в публикации упоминается возможность влияния орудия на маневренность истребителя. Между тем на J-20 такой пушки нет, причем это первый подобный самолет без указанного оружия. Китайские же вооруженные силы намерены оснастить судно лазерной авиапушкой, которая пока не установлена ни в одном истребителе мира. Такая инновация обеспечит самолётам российского производства существенное преимущество.