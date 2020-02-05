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Турция в 2023 году может начать выпуск собственного истребителя

Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на открытии комплекса по утилизации вооружения в Кырыккале сделал важное заявление. Политик объявил, что в Турция уже в 2023 году может начать выпуск собственного истребителя.

Как известно, Турция так и не смогла договориться с США о поставках истребителя F-35. Покупать военную авиацию у России турецкие военные также не стали. Вместо этого ближневосточное государство решило наладить производство собственного истребителя. При этом не исключено, российские оружейники имеют к этому непосредственное отношение. Ранее Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, заявлял, РФ может оказать партнёру техническую поддержку и поспособствовать началу выпуска самолёта пятого поколения под названием TF-Х, но детали этого сотрудничества остались в тайне. Теперь же Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство готово уже в 2023 году начать производство своего собственного истребителя, и, по его словам, это станет наилучшим ответом тем, кто отказался осуществлять поставки самолёта F-35. В данном случае глава государства обращался к США. Заокеанский партнёр прервал переговоры с Турцией о поставках боевой машины после того, как лидер государства принял решение закупать российские комплексы С-400 вместо американских ЗРК Patriot. В Вашингтоне после этого выступили с ультиматумом, но Анкара не отказалась от сделки с Россией.

Помимо зенитных комплексов и возможных новых истребителей, Турция уже поставила на вооружение собственную баллистическую ракету Bozdoğan. Кроме того, в настоящий момент на верфях страны создают первый собственный авианосец, который спустят на воду уже в ближайшем будущем.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:20

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