АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Национальный институт здоровья ответил на 7 актуальных вопросов о…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

Владимир Путин заявил об отсутствии другого шанса для реализации нацпректов

Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ рассказал о том, насколько важно добиться выполнения нацроектов. По словам президента, другого шанса проделать столь масштабный объем работы может не представиться.
Владимир Путин заявил об отсутствии другого шанса для реализации нацпректов

Известно, в начале 2019 года Владимир Путин инициировал ряд нацпроектов, которые должны значительно улучшить социально-экономическую обстановку в России. За год многим из них был дан старт. В регионах начали возводиться новые школы и детские сады, а также создаваться рабочие места, но это лишь начало работы, которая рассчитана на пять лет. По программе, в том числе снова озвученной и дополненной президентом, к 2024 году должны завершиться все работы в этом направлении. Во время своего послания Федеральному собранию он окончательно сформировал эти планы. Выступая перед депутатами, глава страны отметил, сейчас сформирован очень серьёзный денежный массив, сконцентрированный для достижения национальных целей. Эти средства нужно как можно скорее конвертировать в выполненные задачи. Другого шанса в последующие годы может и не представиться, а потому важно выполнить всю работу именно в обозначенные сроки. Сейчас никто не имеет права проявлять непрофессионализм и нарушать процесс, который начинает всё быстрее продвигаться. Каждый из муниципальных чиновников ознакомлен с поставленными задачами и должен им следовать.

Рассказал Владимир Путин и о доверии к недавно сформированному правительству. Новый Кабинет министров оптимально подходит для этой работы, но у его членов нет ни одной минуты на раскачку. Уже 20 февраля, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, главы федеральных органов должны представить свои предложения с уточнениями по национальным проектам с учётом послания президента, озвученного 15 января.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспилотный автомобиль Nissan LEAF побил в Великобритании рекорд автономной…
Светлана Лобода опубликовала фото с младшей дочерью…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая напала на Евгения Ромашова во время…
В Китае назвали преимущества российского истребителя J-20 над F-35…
Мать Иосифа Оганесяна оказалась под капельницей на фоне переживаний из-за развода сына с Сашей…
Адвокат Сергей Жорин обратился в полицию, чтобы признать брак Дмитрия Иванова…
Турция в 2023 году может начать выпуск собственного…
Прорвавшуюся на Первый канал телеведущую Ксению Собчак уличили в…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина назвала Андрея Малахова “настоящим…
Противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon ВМС США получит новое…
"Попросила прислать список вопросов": Ирина Шихман объяснила отказ Ксении Собчак придти на ее…
Подтверждена способность китайского коронавируса передаваться от матери к…
"Народной героиней не считаю": Блогер Ида Галич высказалась о творчестве Ольги…
Владимир Путин заявил об отсутствии другого шанса для реализации…
"Просто сказать - не в моем стиле": Кристина Черкасова объяснила, почему скрывала пол будущего…
Японские ученые-археологи обнаружили древнейший камень с…
Известная модель Белла Хадид показала пикантные снимки в…
Сотрудница проекта «Дом-2» опровергла слухи об увольнении Ольги…
В Ялте двух человек волной смыло в…
Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из…
Ольга Дибцева после съемок в фильме «Холоп» рассказала о…
В МВД не считают нужным дополнительно наказывать за скрученный…
Алла Данько раскрыла причины развода со вторым мужем Валерием…
"Спасибо тебе, моя любовь": Анастасия Косетнко и Дмитрий Тарасов во второй раз стали…
Geely собирается выпустить “противовирусный”…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова передала Курбану Омарову «привет от…
iPhone 11 Pro показал уровень излучения, вдвое превышающий безопасную норму для…
Ида Галич в интервью Ксении Собчак рассказала о наказаниях для будущего…
Просмотреть все новости