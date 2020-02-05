Владимир Путин заявил об отсутствии другого шанса для реализации нацпректов





Известно, в начале 2019 года Владимир Путин инициировал ряд нацпроектов, которые должны значительно улучшить социально-экономическую обстановку в России. За год многим из них был дан старт. В регионах начали возводиться новые школы и детские сады, а также создаваться рабочие места, но это лишь начало работы, которая рассчитана на пять лет. По программе, в том числе снова озвученной и дополненной президентом, к 2024 году должны завершиться все работы в этом направлении. Во время своего послания Федеральному собранию он окончательно сформировал эти планы. Выступая перед депутатами, глава страны отметил, сейчас сформирован очень серьёзный денежный массив, сконцентрированный для достижения национальных целей. Эти средства нужно как можно скорее конвертировать в выполненные задачи. Другого шанса в последующие годы может и не представиться, а потому важно выполнить всю работу именно в обозначенные сроки. Сейчас никто не имеет права проявлять непрофессионализм и нарушать процесс, который начинает всё быстрее продвигаться. Каждый из муниципальных чиновников ознакомлен с поставленными задачами и должен им следовать.Рассказал Владимир Путин и о доверии к недавно сформированному правительству. Новый Кабинет министров оптимально подходит для этой работы, но у его членов нет ни одной минуты на раскачку. Уже 20 февраля, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, главы федеральных органов должны представить свои предложения с уточнениями по национальным проектам с учётом послания президента, озвученного 15 января.